Napoli-Frosinone, il match di Coppa Italia sarà visibile su Canale 5

Il 19 dicembre gli ottavi di Coppa Italia; la vincente affronterà una tra Juventus e Salernitana ai quarti.

Il match di Coppa Italia tra Napoli e Frosinone, valido per gli ottavi di finale, andrà in scena il 19 dicembre alle 21 e verrà trasmesso su Canale 5.

La squadra di Mazzarri o quella di Di Francesco si ritroveranno poi ad affrontare ai quarti di finale la vincente tra Juventus e Salernitana.

La finale è prevista per il 15 maggio 2024 allo Stadio Olimpico di Roma.

GLI AZZURRI STANNO VALUTANDO SE PRENDERE UN ALTRO TERZINO SINISTRO (Gazzetta):

Al momento si guarda con attenzione alla Liga, campionato dal quale il Napoli prelevò proprio Olivera nell’estate del 2022. Qui si rischia di entrare in concorrenza col Milan, che segue da tempo Juan Miranda, classe 2000, cresciuto nella cantera del Barcellona e dopo essere passato dalla Germania è tornato nella sua Andalusia, dove è nato, per giocare nel Betis Siviglia. Dei profili seguiti si tratta del giocatore più pronto. Ha fisicità e buona tecnica, che mette in mostra specie nei cross.

E ha anche una buona esperienza internazionale visto che ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili spagnole. Insomma un giocatore che potrebbe esplodere e che ha il contratto in scadenza, dunque può essere un buon affare. All’Alaves invece si sta mettendo in mostra il classe 2002 Javi Lopez. Grintoso in marcatura, va ancora affinato nell’irruenza agonistica. Ha tecnica, velocità, cross, e anche un buon tiro. Si tratterebbe di un investimento, di pochi milioni. Un altro consiglio è arrivato per il profilo di Manu Sanchez, classe 2000, cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid, attualmente al Celta Vigo allenato da Rafa Benitez.

