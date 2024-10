Napoli e Juve in contatto con lo Shakhtar Donetsk per Sudakov (Fabrizio Romano)

Il Napoli lo vorrebbe per sostituire Elmas in uscita per il Lipsia. Per l’ucraino ci sono sul piatto 35 milioni

Il Napoli ha ceduto Elmas al Lipsia ed è alla ricerca di un calciatore che possa sostituirlo. Diversi i nomi che circolano in queste ora, ma nuove indiscrezioni arrivano da Fabrizio Romano che scrive di un contatto con lo Shakhtar Donetsk per Georgiy Sudakov

Juventus e Napoli si sono entrambe avvicinate allo Shakhtar Donetsk per il talento ucraino Georgiy Sudakov.

Il Napoli è disposto a investire su Sudakov per sostituire Elmas, la Juve lo ha nella sua lista da tempo.

Sul tavolo per Sudakov c’erano già 35 milioni di euro.

🚨🇺🇦 Understand Juventus and Napoli have both approached Shakhtar Donetsk for Ukrainian top talent Georgiy Sudakov.

Napoli are willing to invest on Sudakov to replace Elmas, Juve have him in their list since long time.

There was already €35m bid on the table for Sudakov. pic.twitter.com/L2zNrgMOV6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2023