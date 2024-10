Napoli e Barcellona si affronteranno il 21 febbraio e 12 marzo

Per gli ottavi di Champions gli azzurri giocheranno prima in casa (ore 21) e a marzo allo stadio Lluis Companys.

Sono state rese note le date in cui si affronteranno gli ottavi di Champions League; il Napoli ha pescato ai sorteggi il Barcellona.

Il 21 febbraio si giocherà allo stadio Maradona alle ore 21, mentre il 12 marzo gli azzurri saranno ospiti dei blaugrana. Ricordiamo che il match di ritorno non si giocherà al Camp Nou, in fase di ristrutturazione, ma al Lluis Companys.

IL QUOTIDIANO CATALANO MUNDO DEPORTIVO SUL MATCH:

Il Napoli, arrivato secondo nel girone dietro al Real Madrid con 11 punti, era uno dei rivali più esigenti che poteva toccare al Barça. Le loro stelle Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia sono un pericolo costante e metteranno alla prova la difesa culé in Europa. Anche se è vero che quest’anno la partecipazione in Serie A non è stata positiva come quella dell’anno scorso, con un quinto posto provvisorio ma fuori dalla lotta per la leadership, il Napoli resta una squadra temibile e sarà un osso duro da rosicchiare.

IL COMMENTO DI TEOTINO SULLA GARA:

«Il Napoli dello scorsa stagione è nettamente favorito sul Barça, quello di quest’anno non si sa. Già dei passi in avanti sono stati fatti da quando c’è Mazzari ma in questi due mesi può crescere anche il Barça. Partita complicata ma alla portata del Napoli. Il Barça è a sette punti dal Real Madrid falcidiato da infortuni. Una stagione già compromessa per quanto riguarda la Liga, per cui si deve aggrappare alla Champions. Il Napoli deve fare l’opposto della Lazio, fare una partita aggressiva, ad altri ritmi. Provare a mettere sotto il Barça già all’andata al Maradona. Il Barça ha una difesa scarsa e segna poco rispetto alla sua tradizione».

