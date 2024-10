Motta: «Europa? I tifosi hanno diritto di sognare e noi abbiamo il dovere di fare il massimo»

A Dazn: «Tutti danno il massimo e io non posso fare diversamente per me stesso e per questa maglia »

Il Bologna di Thiago Motta ha battuto l’Atalanta di Gasperini per 1-0, con il gol di Ferguson e ha consolidato il quarto posto in classifica con 31 punti.

Le parole di Thiago Motta nel post partita a Dazn:

Oggi una vittoria pesante.

«Una grande vittoria in una partita complicatissima»

La prima missione è stata quella di riconquistare il pubblico.

«Sono molto contenta dell’alchimia che esiste nel pubblico. I ragazzi in campo trasmettono cose straordinarie. Il pubblico riconosce il loro lavoro, ne abbiamo bisogno perché in una stagione arrivano anche i momenti meno belli, in cui abbiamo bisogno del loro sostegno»

Tanti stanno parlando di Europa, che è un sogno. In questo momento deve tenere tutti per terra?

«Penso che questo entusiasmo a Bologna possa fare solo bene. La gente ha diritto di sognare e noi abbiamo il dovere di fare il massimo con grande impegno»

Le condizioni di Ndoye e commento su Ferguson.

«Dobbiamo valutarlo nei prossimi giorni. Fergusen è un leader in campo e fuori, si trova bene nel gruppo e aiuta»

In cosa lei si sente diverso e migliorato?

«La cosa più importante per me. Cerco sempre di migliorarmi come persona e di fare le cose giuste. E’ la cosa più importante, cerco di fare la cosa giusta e di trasmettere questo ai miei ragazzi. Poi viene il lavoro che è costante, tutti danno il massimo e io non posso fare diversamente per me stesso e per questa maglia. Fino all’ultimo si andrà così»

Il Bologna batte pure l’Atalanta e si conferma quarto in classifica.

I rossoblù hanno vinto 1-0 contro la squadra di Gasperini con gol nel finale di Ferguson. La squadra di Thiago Motta ha vinto il derby tra le squadre sbarazzine. E ha vinto con merito nonostante i bergamaschi abbiano avuto le loro occasioni e le hanno sprecate. È una sorta di cambio della guardia tra le rivelazioni della Serie A. Il Bologna resta così al quarto posto a 31 punti, a due lunghezze dal Milan terzo. E con un punto di vantaggio sulla Fiorentina quinta. Il Napoli per ora è a 27. In settimana il Bologna ha anche eliminato l’Inter dalla Coppa Italia.

