Meret: «Non sono uno che fa parate da fotografi, dovevo fare quello per prendere il pallone e l’ho fatto»

A Sky: «Natan ha fatto dimenticare Kim? Kim ci ha aiutato l’anno scorso, oggi c’è Natan. Abbiamo lavorato sulle marcature in area»

Il portiere del Napoli, Meret, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Braga in Champions

«È stata una buona partita, l’abbiamo gestita bene, siamo andati subito in vantaggio. Forse abbiamo subito un po’ troppo da parte loro, ma siamo soddisfatti del passaggio del turno»

Qual è l’obiettivo quest’anno

«Come l’anno scorso proveremo ad arrivare più avanti possibile, sappiamo che qualsiasi squadra affronteremo sarà difficile. Comunque passare il turno era l’obiettivo che ci eravamo posti e qualunque squadra ci capiterà dovremmo giocare con l’attenzione che abbiamo avuto oggi. Chiunque ci affronti deve sapere che siamo una squadra forte»

La parata sul tiro di Herta. Capello gli chiede: “è stata una parata per i fotografi?”.

«Non sono un portiere che fa parate da fotografi, dovevo fare quello per prendere il pallone e l’ho fatto. È stata una buona parata ed era importante in quel momento»

Avete lavorato sulle marcature dentro l’area, forse meno sui cross?

«Sono due aspetti su cui abbiamo lavorato molto in settimana perché avevamo subito qualche gol di troppo su cross e sulla perdita di marcatura in area. Siamo migliorati sulle marcature»

Natan ha sostituito Kim?

«Adesso sta giocando anche in un ruolo non suo e lo sta facendo con la massima applicazione. Sicuramente ha tanto da migliorare ma è un grandissimo giocatore. Kim è una grande campione che ci ha dato una mano l’anno scorso, ma quest’anno ci sono altri ragazzi e tutti cercano di dare una mano alla squadra».

SORRENTINO: IL NAPOLI HA PROBLEMI PIU’ URGENTI DI MERET

L’ex portiere del Chievo Stefano Sorrentino ha parlato ai microfoni di Radio Marte di Alex Meret, portiere titolare del Napoli che non sta vivendo un inizio di stagione semplice:

«Lo scorso anno ha disputato il miglior campionato della sua carriera. Quest’anno viene preso di mira, ha commesso alcuni errori ma di sbagli ne abbiamo commessi e ne commettiamo tutti. Per me è un portiere di primissimo livello, ancora giovane e in Nazionale. Oggi trovare un portiere più forte di Meret è difficile, poi tocca sempre al campo emettere il verdetto finale. Tuttavia penso che il Napoli abbia altri problemi più urgenti e non certo quello del portiere».

Nelle prime quindici partite di campionato il Napoli ha subito 18 gol ed è la settima difesa del campionato, insieme a Milan, Fiorentina e Atalanta.

