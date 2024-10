Gazzetta: non dovrebbe partire titolare ma potrebbe giocare qualche minuto. Al suo posto confermato Natan, in campo sempre i titolarissimi

Mario Rui, non si esclude il ritorno. Può essere convocato col Cagliari.

Scrive la Gazzetta:

L’emergenza sta per finire. Oggi Mario Rui effettuerà un nuovo controllo strumentale per capire se è completamente guarito dalla lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra riportata contro l’Empoli prima dell’ultima sosta di novembre. Se i risultati daranno parere favorevole, il terzino portoghese potrebbe anche essere convocato per il Cagliari, così da regalare a Mazzarri quantomeno un giocatore di ruolo a sinistra, magari da buttare nella mischia per qualche minuto. Senza Mario Rui e Olivera, Mazzarri si è prima affidato a Juan Jesus e poi a Natan, che nell’ultimo match contro il Braga in Champions ha dimostrato netti miglioramenti nella fase di spinta, quasi mai esplorata nelle prime uscite da terzino. Il brasiliano ha servito l’assist a Osimhen ma soprattutto è stato premiato dalla Uefa con il premio di Mvp del match. Insomma, un attestato di stima e di fiducia per l’ex Bragantino, che per il Cagliari verrà comunque confermato ancora a sinistra.

La maledizione delle fasce

È una storia ricorrente, che si ripete: per un bel po’, da quelle parti, il Napoli ha dovuto confrontarsi con l’emergenza, accadde dopo l’infortunio di Ghoulam e i suoi ripetuti interventi; e ancora prima, decennio scorso, immediatamente dopo l’addio di Mazzarri e l’arrivo di Benitez, fu necessario invece inventarsi un mercato last minute, a campionato in corso, che finì per costringere l’allenatore spagnolo ad aprire la propria agenda e coprire il vuoto (ma nella circostanza a destra), con Anthony Reveillere. C’è un virus sulle zone laterali…

