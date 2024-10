Marelli: «Eccessiva espulsione di Politano, forse colpa della poca esperienza di Colombo»

«Nulla da eccepire per quella di Osimhen, sono due falli identici dovuti alla generosità di Osimhen. Ma se non si prende la palla ma direttamente l’avversario è corretta l’ammonizione»

L’ex arbitro Luca Marelli negli studi di Dazn ha commentato gli episodi arbitrali dubbi di Roma-Napoli partendo dall’espulsione di Politano

«C’è fallo si Zalewski che viene ammonito, poi c’è espulsione diretta che è molto severa. Concettualmente ci sta perché il fallo di reazione viene punito, ma in questo caso è un calcetto con poca violenza per cui sarebbe bastato un cartellino giallo per l’economia della partita. Forse è mancata un po’ di esperienza per Colombo».

Su Osimhen

«Nulla da eccepire. sono due falli identici dovuti alla generosità di Osimhen. Ma se non si prende la palla ma direttamente l’avversario è corretta l’ammonizione».

