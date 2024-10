Libero: “Il Bologna è la sorpresa del campionato come prima lo erano Udinese e Sassuolo”

Su Libero. «Al Bologna interessa la porta avversaria, il campo davanti a sé e il futuro; alla Roma la propria porta, il campo alle spalle e il risultato immediato».

Il Bologna è la dolce sorpresa del campionato. Il 2-0 maturato al Dall’Ara contro la Roma di Mourinho certifica le potenzialità della squadra di Motta che adesso si ritrova al quarto posto.

Il tanto ambito quarto posto, prerogativa delle big di Serie A, in questo momento è occupato con prepotenza ed eleganza da Thiago Motta. Come scrive Claudio Savelli su Libero, “finisse oggi il campionato, il Bologna sarebbe in Champions League“. Il giornalista poi sottolinea:

“Il Bologna (che festeggia il successo proprio a un anno dalla morte di Mihajlovic) è una squadra, la Roma è un insieme di singoli non più o non ancora al top. Al Bologna interessa la porta avversaria, il campo davanti a sé e l’idea di poter crescere nel tempo; alla Roma interessa la propria porta, il campo alle spalle e il risultato immediato. Il Bologna non sarebbe la prima squadra che arriva in Europa a sorpresa, dopo una crescita basata sul gioco e sui giocatori. Un tempo quella squadra era l’Udinese, poi è diventata il Sassuolo“.

Il Bologna è quarto senza contare i punti negati contro la Juventus, considerando i pareggi contro l’Inter in rimonta e contro il Napoli. Dietro il Bologna in classifica grandi blasoni. Il Napoli e la Fiorentina inseguono a 27 punti, uno in meno rispetto alla squadra di Thiago Motta. Poi la Roma al settimo posto con 25 punti e l’Atalanta a 23 punti con una partita in meno. Giocherà questa sera contro la Salernitana.

Il Napolista sulla vittoria del Bologna per 2-0

Il Bologna di Thiago Motta batte anche la Roma e conserva il quarto posto. Conserva un punto di vantaggio su Napoli e Fiorentina. E si porta a più tre sui giallorossi. Napoli e Fiorentina sono quinti ma i viola hanno vinto al Maradona e quindi in vantaggio negli scontri diretti. I rossoblù giocano un calcio moderno in cui tutti coprono ampie zone del campo. Molto più statici gli uomini di Mourinho che è rimasto in partita fino al vantaggio rossoblù con Moro al 37esimo su un bella azione in velocità.

