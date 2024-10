L’Arabia Saudita: «Con Mbappé i discorsi sono aperti, ma non sappiamo le sue intenzioni»

Il ds della Saudi Pro League Emenalo: «La trattativa con l’Al Ittihad? C’era interesse a sapere se il calciatore era pronto a venire»

Kylian Mbappé è sempre al centro dei discorsi di mercato. La stella parigina è in scadenza di contratto, non si sa se il suo futuro sia al Psg, i rapporti con il suo allenatore, Luis Enrique, non sono idilliaci. L’ultimo a parlare dell’attaccante francese è stato il direttore sportivo della Saudi Pro League, Michael Emenalo. Le sue parole riportare da Marca:

«Con Mbappé i discorsi sono aperti, ma non sappiamo cosa vuole fare. La nostra posizione è molto chiara: qualunque giocatore di questo tipo sa dove siamo».

Le parole di Emenalo dimostrano che l’Arabia Saudita è sempre alla ricerca di talenti e top player. Mbappé rispecchia perfettamente il profilo ricercato dal campionato saudita:

«Se esiste qualche possibilità o interesse che Mbappé faccia parte del campionato che stiamo costruendo, ora o in futuro, non possiamo respingere questa possibilità. È un giocatore che amo».

La scorsa estate l’Al-Ittihad ha provato a prendere il francese per un cifra intorno ai 200 milioni e altrettanti milioni a stagione avevano offerto al calciatore. Il ds della Saudi Pro League ha anche confermato che la trattativa dell’Al Ittihad era più che concreta. Il Psg si è anche seduto al tavolo delle trattative per ascoltare la proposta:

«Non posso dire quanto fosse avanzata la trattativa. Ma c’era interesse a sapere se il calciatore era pronto a venire, c’era una società pronta ad accoglierlo e a fargli spazio nella propria rosa».

Mbappé irritato da Luis Enrique

Mbappé infastidito dall’atteggiamento rinunciatario del Psg ordinato da Luis Enrique nel finale di Dortmund-Psg. Lo scrive Rmc Sport.

Il capitano dei Blues ovviamente non ha apprezzato che la sua squadra si sia lasciata sfuggire il primo posto che avrebbe ottenuto in caso di vittoria sul campo del Borussia Dortmund. Alla fine della partita, Luis Enrique ha chiesto ai suoi uomini di ridurre il ritmo, di non rischiare tutto per il bene di tutto. Mbappé ha dato l’impressione di non aver gradito questa scelta. Avrebbe voluto che i suoi compagni spingessero con lui per strappare la vittoria e quindi il primo posto.

