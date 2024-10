La Fifa non riconosce il presidente ad interim della Federcalcio brasiliana: a rischio la Copa America (Marca)

Dopo la rimozione di Ednaldo Rodrigues. La Fifa: “Nessuna influenza di terzi nelle federazioni. Elezioni nel breve termine o squalifica dalle competizioni internazionali”

Il Brasile rischia di rimanere fuori da tutte le competizioni internazionali. La Fifa ha infatti inviato una lettera con la quale minaccia di escludere la Confederazione calcistica brasiliana (CBF) e tutti i suoi club dalle competizioni internazionali.

La minaccia arriva dopo la sentenza della Corte di Giustizia di Rio de Janeiro che ha rimosso Ednaldo Rodrigues dalla carica di presidente della Federcalcio brasiliana. La Corte di Giustizia brasiliana ha anche indetto elezioni forzate entro trenta giorni. Marca ha pubblicato alcuni estratti della lettera in questione:

“Le federazioni membri della Fifa devono gestire i propri affari in modo indipendente e senza indebita influenza da parte di terzi”. Nè la Fifa nè la Conmebol (l’equivalente della Uefa sudamericana) “riconoscono il mandato ad interim di José Perdiz. Insistiamo affinché si tengano elezioni nel breve termine“.

E ancora:

“Se la Federcalcio brasiliana venisse eventualmente sospesa dall’organo competente della Fifa, perderebbe tutti i suoi diritti di adesione con effetto immediato e fino a quando la sospensione non verrà revocata dalla Fifa. Ciò significherebbe anche che la nazionale e i club non avrebbero più il diritto di partecipare a qualsiasi torneo internazionale durante il periodo di sospensione“.

Se la sospensione verrà confermata, il Brasile potrebbe non giocare la prossima Copa America, in programma quest’estate.

Sia la Federcalcio internazionale che la Conmebol visiteranno il Brasile la prima settimana di gennaio “per incontrare le persone coinvolte, esaminare la situazione attuale e lavorare insieme per trovare una soluzione“.

La risposta del presidente ad interim della Federcalcio brasiliana alla Fifa

Le parole di José Perdiz:

«È con soddisfazione e rispetto che riceviamo questa nuova lettera dalla Fifa. Lo vedo come un segnale positivo, ma, come stabilito dalla Giustizia, devo indire le elezioni entro il termine stabilito. È necessario condurre questa fase nel rispetto dei quadri giuridici, in linea con lo statuto dell’Ente stesso e della Fifa».

ilnapolista © riproduzione riservata