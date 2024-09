Brasile: rimosso Rodrigues il presidente della Confederazione calcistica che voleva Ancelotti

Il tribunale di Rio ha invalidato l’accordo che nel marzo del 2022 aveva consentito la sua elezione. Ora lo scenario potrebbe cambiare

Brasile: sollevato dall’incarico Rodrigues, il presidente della Confederazione calcistica

Il calcio brasiliano non se la passa affatto bene tra la retrocessione dei Santos di Pelè e le prestazioni deludenti della nazionale per le qualificazioni ai mondiali.

Secondo il Quotidiano Sportivo, il presidente della Confederazione calcistica, Ednaldo Rodrigues, che sosteneva l’arrivo del ct Carlo Ancelotti, è stato rimosso dal suo incarico su decisione di un tribunale di Rio.

La Corte ha invalidato l’accordo che nel marzo del 2022 aveva consentito la sua elezione e ha invitato l’organismo a procedere a nuove elezioni, affidando temporaneamente la gestione al presidente della Corte superiore di giustizia. La Confederazione calcistica presenterà il ricorso contro la sentenza, ma nel frattempo sono finite nel mirino la Fifa e la confederazione calcistica sudamericana, che vietano qualsiasi ingerenza di organismi non sportivi nelle attività associate.

Sempre secondo il Quotidiano sportivo, “come caso limite, si potrebbe arrivare all’esclusione del Brasile dalle competizioni internazionali, quali il Mondiale Fifa per club che sta per cominciare in Arabia Saudita e che vede il Fluminense tra le squadre partecipanti“.

La situazione complica ulteriormente la precaria situazione del Brasile, Sky Sport scrive:

“La destituzione di Rodrigues si inserisce in un quadro per il calcio brasiliano piuttosto complicato, proprio nel giorno del sorteggio dei gironi della prossima Copa America (la nazionale verdeoro è stata inserita nel gruppo D con Colombia, Paraguay e una tra Honduras e Costa Rica). La panchina del Brasile in questo momento è affidata ad interim a Fernando Diniz, allenatore anche della Fluminense. Ma proprio Rodrigues, lo scorso luglio, aveva annunciato l’arrivo di Carlo Ancelotti a partire proprio dalla Copa America 2024. Per ora nulla di ufficiale, solo una promessa a parole. Bisognerà allora capire se l’allontanamento di Rodrigues e una sua eventuale sconfitta in appello possano cambiare le carte in tavola per il futuro della Seleçao”

Ancelotti ha parlato del suo futuro su Tv7:

Sulla possibilità di vederlo come ct del Brasile:

«C’è interesse, ma ho un contratto con il Real fino a giugno 2024, ci sarà tempo per decidere»

