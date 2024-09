Juventus, la Procura di Roma ha chiesto i bilanci al 30 giugno 2022 (La Stampa)

Attraverso una nota il club ha reso noto che la Procura ha chiesto i documenti nell’ambito dell’inchiesta Prisma. Il club non è indagato

La Juventus ha comunicato di aver ricevuto una richiesta dalla Procura della Repubblica di Roma nell’ambito dell’inchiesta Prisma. L’inchiesta è passata sotto al giurisdizione dei giudici di Roma che hanno chiesto al club bianconero di trasmettere la documentazione «relativa, in particolare, ai bilanci al 30 giugno 2022».

Come riporta la Stampa, la Juventus ha comunicato la richiesta della procura in una nota ufficiale:

«In tale contesto, la società ha appreso che presso la Procura di Roma pendono indagini in relazione a esponenti aziendali per la fattispecie di cui all’art. 2622 cod. civ. in ordine al bilancio al 30 giugno 2022. La società non risulta indagata. In ragione del contenuto della richiesta di acquisizione documentale, – prosegue la nota della Juventus – la società ha ragione di ritenere che le indagini riguardino le medesime materie (cosiddette. plusvalenze da ‘operazioni incrociate’ e cosiddette ‘manovre stipendi’) già oggetto dell’inchiesta torinese nonché dei procedimenti Consob ex art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998».

Il presidente della Juventus: «Le sentenze si rispettano»

«Le sentenze si rispettano»: alla Juventus la rivoluzione copernicana di Elkann e Ferrero.

Dire alla Juventus «le sentenze si rispettano» è più che un momento storico. È come la fine della segregazione razziale negli Usa. Come se Salvini si battesse per l’integrazione degli extracomunitari. È una di quelle frasi che l’universo juventino non è mai riuscito a concepire, come se appartenesse una lingua sconosciuta. Non a caso sono arrivate numerose telefonate in sede dopo aver letto le dichiarazioni del presidente Ferrero.

«Le sentenze si rispettano». Siamo ai livelli di Fonzie che dice “ho sbagliato”.

Il presidente Gianluca Ferrero l’ha pronunciata rispondendo a una domande dei piccoli azionisti all’assemblea della Juventus. I piccoli azionisti ovviamente hanno chiesto della incomprensibile – per loro – strategia difensiva del club che non ha agitato capi, presentato 23mila ricorsi, rilasciato interviste parlando del nulla cosmico e di complotti mondiali contro di loro.

ilnapolista © riproduzione riservata