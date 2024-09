Nadal torna come numero 663 del mondo: «Ci vediamo a Brisbane»

Il tennista spagnolo giocherà il torneo Atp di Brisbane, in programma dal 31 dicembre al 7 gennaio. Un sorta di test prima dell’Australian Open

Rafael Nadal a quasi 38 anni ritorna in grande stile con la racchetta in mano. Lo ha annunciato lo stesso tennista spagnolo attraverso in video messaggio pubblicato sui propri canali social. I tifosi potranno ammirare ancora i colpi di Nadal nel torneo di Brisbane, torneo Atp che si disputerà dal 31 dicembre al 7 gennaio 2024.

Se non dovessero presentarsi intoppi particolari, allora Nadal potrebbe addirittura proseguire il rientro nel circuito giocando anche l’Autralian Open dal 14 gennaio. L’annuncio di Nadal:

«Dopo un anno lontano dalle competizioni è arrivato il momento di rientrare. Sarà a Brisbane, nella prima settimana di gennaio. Ci vediamo lì».

El Pais ricorda il percorso di recupero che ha dovuto affrontare Nadal:

“Si è infortunato il 18 gennaio, durante la partita del secondo turno degli Australian Open contro l’americano Mackenzie McDonald. Inizialmente, il tempo stimato di congedo per malattia era di sei-otto settimane a causa di “un infortunio di grado 2 all’ipsoas della gamba sinistra”, ma il recupero si è complicato e, dopo aver rinviato più volte il suo rientro, ha finalmente optato per un’operazione. Dopo aver terminato la stagione, il tennista ha completato un progressivo processo di riabilitazione fino a poter giocare di nuovo in ottobre presso le strutture della sua accademia a Manacor. Il ritmo è aumentato e in questo momento sente di poter tornare nel circuito. Lo farà, sì, al 663° posto della classifica”.

Una sorta di rinascita di Nadal che si troverà di fronte un tennis quasi capovolto. Djokovic è il re indiscusso del circuito, ma subito sotto diverse giovani vogliono spodestare il monarca. Nadal si troverà di fronte il connazionale Alcaraz, Sinner e “le minacce intermedie di Medvedev, Zverev, Ruud, Rublev o Tsitsipas“.

Djokovic su Nadal e Federer

Djokovic ribadisce che di Federer e Nadal non può essere amico: «Non possiamo essere amici perché con gli amici parli di tutto, del bello, del brutto, dei tuoi segreti… Con i tuoi rivali non credo che tu ti senta molto a tuo agio nel rivelare tutto questo. Negli ultimi 15 anni ho visto più Nadal e Federer che i miei genitori. Ciò significa che sono stati una parte molto importante della mia vita e della mia carriera. Ho un rispetto incredibile per loro e per la rivalità che manteniamo da così tanto tempo. È stato un viaggio molto lungo insieme e quando appenderemo la racchetta al chiodo lo vedremo in modo più rilassato».

