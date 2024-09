È il terzo portiere ma stasera in Champions contro il Milan potrebbe toccare a lui. Decise la finale di Champions tra Liverpool e Real Madrid

Il Newcastle sta messo talmente male che potrebbe giocare Karius l’incubo di Klopp.

Lo ricorda il Corriere dello Sport. Stasera si gioca Newcastle-Milan e la squadra di casa è zeppa di infortunati. Al punto che tra i pali potrebbe finire il terzo portiere autore di due clamorose papere nella finale di Champions tra Liverpool e Real Madrid. La prima sbloccò il risultato, gettò con le mani il pallone sulle gambe di Benzema e il pallone finì in rete. Ora è al Newcastle e nel frattempo è diventato il compagno di Diletta Leotta.

Ecco cosa scrive il Corsport.

Eddie Howe raccoglie i cocci della sua squadra e cerca di mettere assieme una formazione titolare. Compito reso però più difficile dal fatto che continuano ad arrivare cattive notizie dall’infermeria. Ieri infatti non si sono allenati ben tre giocatori che sarebbero stati titolari contro i rossoneri: l’attaccante Gordon, il mediano Longstaff e il portiere Dubravka (che nelle ultime gare ha rilevato il numero uno infortunato, Pope).

«Valuteremo prima della gara se saranno in grado di scendere in campo, di certo oggi non li ho fatti allenare per un motivo» afferma Howe, facendo la sfinge.

L’impressione è che Gordon potrebbe farcela, Longstaff resta in forte dubbio e Dubravka probabilmente darà forfait, spianando la strada così a Loris Karius, portiere del portiere del Liverpool in finale di Champions League e oggi terza scelta a Newcastle (nonché compagno della Leotta).

Del resto, la lista degli indisponibili è impressionante quanto quella del Milan (se non di più). Oltre a Tonali, assente per la nota squalifica, sono ko il portiere Pope, i difensori Burn, Botman e Targett, i centrocampisti Anderson e Willock e gli esterni d’attacco Murphy e Barnes.

UN ANNO E MEZZO FA KARIUS SI DIEDE AL SOLLEVAMENTO PESI

L’errore del portiere del Chelsea Mendy, che intento a costruire dal basso ha regalato a Benzema il pallone del tre a uno che ha consentito al Real di espugnare Stamford Bridge, ha riportato alla mente quelli di altri portieri che hanno affrontato il blancos in questi anni, da Donnarumma ad Ulreich fino a… Karius.

Il portiere del Liverpool – scrive il Mundo Deportivo – è tornato prepotentemente alle cronache non solo per l’errore di Mendy ma pure per il suo sorprendente cambiamento fisico delle ultime settimane. Il tedesco, dopo la nefasta finale di Champions del 2018, non è più tornato lo stesso. Stare lontano dai riflettori non l’ha aiutato, così come non l’ha aiutato tornare al Liverpool visto che questa stagione coi Reds non ha fatto manco un minuto. La sua ultima partita risale al febbraio del 2021, più di un anno fa. Il fatto che non veda il campo però – continua il giornale spagnolo – gli ha dato il tempo di sollevare molti pesi in palestra.

I progressi li mostra lui stesso, con un post su Instagram ch’è diventato virale.

