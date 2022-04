Karius non fa più un minuto in porta e si dà al sollevamento pesi: incredibile trasformazione fisica

La racconta El Mundo Deportivo. Il portiere del Liverpool è tornato prepotentemente alle cronache dopo gli errori di Donnarumma e Mendy

L’errore del portiere del Chelsea Mendy, che intento a costruire dal basso ha regalato a Benzema il pallone del tre a uno che ha consentito al Real di espugnare Stamford Bridge, ha riportato alla mente quelli di altri portieri che hanno affrontato il blancos in questi anni, da Donnarumma ad Ulreich fino a… Karius.

Il portiere del Liverpool – scrive il Mundo Deportivo – è tornato prepotentemente alle cronache non solo per l’errore di Mendy ma pure per il suo sorprendente cambiamento fisico delle ultime settimane. Il tedesco, dopo la nefasta finale di Champions del 2018, non è più tornato lo stesso. Stare lontano dai riflettori non l’ha aiutato, così come non l’ha aiutato tornare al Liverpool visto che questa stagione coi Reds non ha fatto manco un minuto. La sua ultima partita risale al febbraio del 2021, più di un anno fa. Il fatto che non veda il campo però – continua il giornale spagnolo – gli ha dato il tempo di sollevare molti pesi in palestra.

I progressi li mostra lui stesso, con un post su Instagram ch’è diventato virale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LORIS (@loriskarius)