Il Napoli valuta Wieffer e Mijnans come vice-Anguissa per gennaio (Tmw)

Il primo gioca nel Feyenoord, il secondo nell’Az; Demme e Gaetano probabili partenti. Gli azzurri cercano qualcuno che segni più del camerunense.

Gianluca Gaetano e Diego Demme sembrano essere sempre più lontani da Napoli ed è molto probabile la loro partenza nel mercato di gennaio. Il giovane napoletano ha trovato pochissimo spazio fino ad ora, mentre il tedesco non ha mai esordito in questa stagione. Gli azzurri, quindi, si ritroveranno a fare dei cambi a centrocampo nelle prossime settimane. Come riportato da Tuttomercatoweb:

“Due i nomi che sono già usciti, cioè quello di Albert Gronbaek del Bodo Glimt, oppure quello di Kjaergaard, del Salisburgo. Entrambi hanno un costo abbastanza chiaro, intorno ai 15 milioni. L’identikit perfetto è quello di avere un possibile sostituto di Anguissa, ma che abbia nei piedi più gol rispetto al camerunense. Nelle ultime ore, però, sono stati valutati altri due nomi importanti; quello di Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord, o quello di Sven Mijnans, in forza all’Az Alkmaar. Insomma, un colpo che possa avere una prospettiva (anche di plusvalenza) ma che possa essere già integrabile attualmente in una rosa forte come quella azzurra”.

Il calciatore del Feyenoord ha segnato fino ad ora 3 gol e fornito 2 assist; il centrocampista dell’Az, invece, è a 2 gol e 3 assist.

GAETANO CORTEGGIATO DA LECCE E EMPOLI (Di Marzio):

Dopo la mossa del cambio in panchina, il Napoli si appresta a rafforzare la squadra nella sessione di mercato di gennaio. Innanzitutto il presidente De Laurentiis ha in agenda di chiudere quanto prima il rinnovo di Victor Osimhen, poi si muoverà per accontentare Mazzarri nel mercato di riparazione. La richiesta è quella di trovare un profilo adatto a centrocampo per ovviare all’assenza di Zambo Anguissa che sarà impegnato in Coppa d’Africa e rinforzare la batteria dei terzini con 1/2 nuovi innesti. Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000, è oggetto di interesse sia per l’Empoli che per il Lecce.

ilnapolista © riproduzione riservata