Gaetano corteggiato da Empoli e Lecce (Di Marzio)

Il centrocampista è un obiettivo del mercato di gennaio, la squadra toscana lo seguiva già dalla scorsa estate.

Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli classe 2000, è oggetto di interesse sia per l’Empoli che per il Lecce, a riportare la notizia è il giornalista Gianluca Di Marzio.

Gaetano ha giocato quattro partite tra campionato e Uefa e ha segnato una rete proprio contro il Lecce. E’ un obiettivo di mercato in vista di gennaio. Il club toscano seguiva Gaetano già dalla scorsa estate.

Il Napoli invece punta Mazzocchi, potrebbe esserci uno scambio con Demme:

Dopo la mossa del cambio in panchina, il Napoli si appresta a rafforzare la squadra nella sessione di mercato di gennaio. Innanzitutto il presidente De Laurentiis ha in agenda di chiudere quanto prima il rinnovo di Victor Osimhen, poi si muoverà per accontentare Mazzarri nel mercato di riparazione. La richiesta è quella di trovare un profilo adatto a centrocampo per ovviare all’assenza di Zambo Anguissa che sarà impegnato in Coppa d’Africa e rinforzare la batteria dei terzini con 1/2 nuovi innesti.

Calciomercato riporta che il Napoli ha riallacciato i contatti con il Verona per provare a chiudere l’operazione Faraoni imbastita già dalla scorsa estate. Ci sono buone possibilità di arrivarci con uno scambio o un esborso economico contenuto.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club azzurro tornerà su Pasquale Mazzocchi che è in uscita dalla Salernitana. I granata avevano chiesto in cambio il collega di reparto in azzurro Alessandro Zanoli (23 anni) ma il calciatore ha rifiutato la destinazione.

Il club granata potrebbe quindi dirottare su uno scambio alla pari con Diego Demme (32), centrocampista che non ha ancora nessuna presenza in prima squadra con i campani.

DE LAURENTIIS HA CHIAMATO IERVOLINO PER MAZZOCCHI

Il Napoli ha cominciato a guardarsi intorno per il prossimo mercato di gennaio. Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, nel mirino azzurro sarebbe finito Pasquale Mazzocchi, 28enne napoletano che gioca nella Salernitana. De Laurentiis si è mosso

“De Laurentiis ne ha parlato con il collega Iervolino, una storia tra presidenti, e la chiave potrebbe essere l’inserimento nell’affare del prestito di Alessandro Zanoli, stesso ruolo di Mazzocchi e un minutaglie decisamente ristretto in questa stagione. Zanoli, finora, ha collezionato una mezzoretta di calcio, per un totale di 3 presenze. Partendo sempre dalla panchina: 2 in campionato (23 minuti a Verona e 7 con il Milan al Maradona) e una in Champions (3 minuti a Madrid con il Real). In un solo concetto: una situazione diametralmente opposta alle aspirazioni del giocatore, soprattutto dopo la mezza stagione di livello disputata da titolare un anno fa con la Samp. Sì: scelse di crescere e giocare, missione pressoché impossibile con Di Lorenzo davanti, piuttosto che completare la cavalcata per lo scudetto”

ilnapolista © riproduzione riservata