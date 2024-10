Il Napoli con il Monza si gioca tanto, Mazzarri sta provando a cercare nuovi equlibri (Sky)

Domani nell’allenamento di rifinitura provino per Lobotka. In attacco Raspadori favorito su Simeone.

Il Napoli, dopo aver perso all’Olimpico contro la Roma, ha bisogno di fare risultato. La prima occasione per rimediare arriva venerdì al Maradona, con il Monza di Palladino.

L’inviato di Sky Modugno dà degli aggiornamenti sulla situazione attuale della squadra:

«I risultati non sempre premiano il Napoli, che attualmente è settimo in classifica. Dodicesima difesa del campionato, è un momento in cui si mette un po’ di tutto: infortuni, squalifiche di Politano e Osimhen, il calciomercato, la Coppa D’Africa. Osimhen effettuerà il ritiro dal 1 gennaio. Con il Monza è una partita che vale tanto, il Napoli ha bisogno di fare risultato. Mazzarri sta cercando nuovi equilibri, esaltando la duttilità dei propri giocatori. E’ un Napoli che cambierà e che cerca di capire come stanno gli infortunati e se sono recuperabili. Domani nella rifinitura sosterrà un provino Lobotka, altrimenti c’è Cajuste. Davanti le gerarchie premiano Raspadori su Simeone. Il Napoli cerca di cambiare, cercando se stesso. C’è la voglia di uscirne fuori, ma servono i risultati. Ora bisogna guardare al presente»

«Zielinski formalmente adesso è cittadino italiano, ha avuto la cittadinanza a Giugliano. La sensazione è che la sua esperienza possa essere giunta al termine. C’è un dialogo per il rinnovo che va avanti con le speranze del Napoli, ma volontà e numeri non sembrano quadrare. Poi ci sono le lusinghe e le tentazioni delle altre squadre, forse quelle dell’Inter più delle altre»

Intanto il Napoli ha già detto addio ad Elmas. Le parole del centrocampista macedone:

L’addio di Elmas al Napoli è ormai ufficiale, il centrocampista è un nuovo giocatore del Lipsia. Il direttore sportivo del Lipsia, Schroder, si è detto entusiasta del nuovo arrivo

“Con la firma di Eljif Elmas siamo riusciti a chiudere una posizione importante nell’area offensiva dopo la partenza di Emil Forsberg . Osserviamo Eljif da molto tempo perché è estremamente entusiasmante in termini di duttilità, si inserisce perfettamente nella squadra dal punto di vista caratteriale e ci piace con la sua qualità che lo rafforzerà. Eljif è tecnicamente ben allenato, corre e dribbla bene ed è anche un pericolo in chiave realizzativa. E soprattutto ha un’ottima mentalità sia in possesso palla che non. Può essere utilizzato in modo flessibile, può attaccare centralmente, ma anche su entrambe le fasce.

