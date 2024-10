Le prime parole di Elmas al Lipsia: «Voglio giocare per questo club»

Il centrocampista lascia il Napoli e si dice entusiasta «Arrivare in Bundesliga e unirmi al Lipsia è un sogno per me»

L’addio di Elmas al Napoli è ormai ufficiale, il centrocampista è un nuovo giocatore del Lipsia. Il direttore sportivo del Lipsia, Schroder, si è detto entusiasta del nuovo arrivo

“Con la firma di Eljif Elmas siamo riusciti a chiudere una posizione importante nell’area offensiva dopo la partenza di Emil Forsberg . Osserviamo Eljif da molto tempo perché è estremamente entusiasmante in termini di duttilità, si inserisce perfettamente nella squadra dal punto di vista caratteriale e ci piace con la sua qualità che lo rafforzerà

Eljif è tecnicamente ben allenato, corre e dribbla bene ed è anche un pericolo in chiave realizzativa. E soprattutto ha un’ottima mentalità sia in possesso palla che non. Può essere utilizzato in modo flessibile, può attaccare centralmente, ma anche su entrambe le fasce.

Eljif porterà anche alcune nuove componenti al nostro gioco con le sue abilità, perché la sua partenza rapida e la sua robustezza fisica lo rendono molto forte nell’uno contro una situazione e cerca sempre una via diretta verso l’obiettivo

Nonostante abbia solo 24 anni, ha già maturato molta esperienza e ha anche vinto due titoli nazionali. Siamo quindi molto lieti di essere riusciti a realizzare il trasferimento. Ora è importante integrare rapidamente Eljif nella squadra durante la breve pausa invernale”

Le prime parole di Elmas dopo l’annuncio

“Arrivare in Bundesliga e unirmi all’RB Lipsia è un sogno per me. Il club è noto per il calcio speciale che gioca. A loro piace il gegenpressing, giocano con ritmo e hanno un attacco forte. Tutto ciò mi va bene fino in fondo. La squadra è un bel mix di giovani talenti, che qui possono migliorare molto, e giocatori che hanno fatto esperienza e ottenuto molto nei loro lunghi periodi al club. Ecco perché trasferirmi al Lipsia è il passo giusto per me e non vedo l’ora di incontrare tutti a gennaio.

L’RB Lipsia si è affermata come una delle migliori squadre della Bundesliga e in un brevissimo periodo di tempo è diventata un grande nome del calcio europeo. Quando ho parlato con Rouven Schröder e Marco Rose, ho capito subito: voglio giocare per questo club!

Abbiamo una seconda metà di stagione difficile. Voglio aiutarli a rimanere ai vertici della Bundesliga e a vincere contro il Real Madrid in Champions League”.

