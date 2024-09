Van Hooijdonk e Sneijder a Studio Voetbal. L’ex interista: «Mai si sarei immaginato con un’allenatrice». «Parlo dell’impatto che avrebbe»

«Il calcio non è la società, non riesco a immaginare Sarina Wiegman in uno spogliatoio maschile»

L’ex Inter Wesley Sneijder si è detto d’accordo riguardo l’opinione del suo ex compagno di squadra nell’Olanda Pierre van Hooijdonk sul fatto che una donna possa allenare un club di Eredivisie. Van Hooijdonk aveva dichiarato a Studio Voetbal:

«Il calcio maschile è un mondo di galli. Non riesco a immaginare Sarina Wiegman (ct dell’Inghilterra femminile) entrare nello spogliatoio di una squadra con giocatori come Rafael Van der Vaart (ex Real Madrid). È una questione di credibilità. Una donna è meno credibile di un uomo. Penso che in molte posizioni della società la differenza tra un uomo e una donna non abbia importanza, ma addirittura diventare un allenatore di una squadra di Eredivisie? Le donne e gli uomini sono la stessa cosa per me. Sto solo sottolineando che effetto avrebbe sul mondo del calcio, che non è lo stesso della società».

Snejider ha precisato al Veronica Offside:

«Trovo difficile giudicare. Forse ora il mondo è cambiato, ma io non mi sarei mai immaginato con un’allenatrice: non ho nulla contro le donne, ma stiamo esagerando. Ho sentito dire che dobbiamo rompere le etichette. Perché? Se accadrà, accadrà, ma stiamo forzando troppo la corda ed è controproducente. Il fatto che ne stiamo parlando ora è già troppo».

