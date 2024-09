Hellas Verona, perquisita la sede per un’indagine su sponsorizzazioni false

E dunque: 15.000 euro all’Hellas “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; per avere in- fine, nel corso del primo tempo, lanciato dei bicchieri di plastica pieni di birra che attingevano alcuni collaboratori della squadra avversaria posizionati in tribuna stamp

Invece al Napoli 10.000 euro “per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso

della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni”. Per il prezzario del Giudice Sportivo va sottolineato che i cori insultanti eccetera eccetera del Napoli valgono gli stessi 10.000 euro che pagherà la Roma “per avere propri raccattapalle, dopo la segnatura della rete, rallentato sistematicamente la regolare ripresa del giuoco, costringendo l’Arbitro a prolungare di due minuti il tempo di recupero”. Altrettanto, è curiosa la premessa delle altre sanzioni: “Atalanta, Bologna, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Internazionale, Juventus, Milan, Roma, Sassuolo, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala)”. Punizione? Niente. Evidentemente si può fare.