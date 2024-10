Gaetano obiettivo della Salernitana, per Demme serve la compartecipazione all’ingaggio

Tuttosalernitana: per sbloccare l’affare Mazzocchi, il Napoli dovrebbe pagare almeno metà dello stipendio di Demme (che approderebbe a Salerno).

Già quest’estate la Salernitana aveva messo Diego Demme nella lista dei possibili acquisti; l’alto ingaggio del calciatore (3,3 mln), però, ha frenato la dirigenza granata, che ora vorrebbe sbloccare l’affare Mazzocchi-Napoli con la garanzia di una compartecipazione degli azzurri al pagamento dello stipendio del centrocampista tedesco. Ora pare che l’obiettivo principale della Salernitana sia diventato, invece, Gianluca Gaetano. Tuttosalernitana scrive:

“La Salernitana sarà attiva sul mercato, alla ricerca degli elementi giusti per provare la scalata la salvezza. La qualità degli stessi dipenderà anche da quanto Sabatini riuscirà a ricavare dalle cessioni, in primis quella di Dia. Quanto a Mazzocchi, che il Napoli vuole come vice Di Lorenzo, ci sarebbe anche l’offerta pari a circa 2 milioni; pochi se rapportati ai 6/7 richiesti in estate. L’affare potrebbe sbloccarsi qualora il Napoli garantisse una compartecipazione all’ingaggio di Demme, che sarebbe il motorino perfetto nel centrocampo dei granata. Anche se, pare, che l’obiettivo principale sia il trequartista Gaetano, che andrà via in prestito, come dichiarato da Giuffredi”.

I GRANATA VOGLIONO 4/5 MILIONI PER MAZZOCCHI (Schira):

Mazzocchi avrebbe raggiunto l’accordo col Napoli per un contratto fino al 2027 ma la Salernitana chiede 4-5 per il suo cartellino mentre De Laurentiis ha offerto un milione. Se l’affare dovesse saltare il Napoli punterebbe Faraoni del Verona. La casella del vice Di Lorenzo va riempita.

IL MERCATO DEGLI AZZURRI (Cormezz):

Zerbin piace al Frosinone e al Lecce, Zanoli vuole andare al Genoa ma il Napoli ha bisogno di un innesto per lasciarlo partire. La prima scelta è Mazzocchi della Salernitana, che ha chiesto 4 milioni di euro. Una valutazione che il Napoli considera alta ma l’entourage del giocatore è convinto che si possa raggiungere l’accordo. L’alternativa è Faraoni del Verona, il Napoli lavora anche per portare a casa un difensore centrale veloce a condizioni favorevoli.

ilnapolista © riproduzione riservata