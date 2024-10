Mazzocchi, il Napoli ha offerto un milione alla Salernitana che ne chiede 4-5 (Schira)

Mazzocchi, il Napoli ha offerto un milione alla Salernitana che ne chiede 4-5. È quel che scrive Nicolò Schira.

Mazzocchi avrebbe raggiunto l’accordo col Napoli per un contratto fino al 2027 ma la Salernitana chiede 4-5 per il suo cartellino mentre De Laurentiis ha offerto un milione. Se l’affare dovesse saltare il Napoli punterebbe Faraoni del Verona. La casella del vice Di Lorenzo va riempita.

Pasquale #Mazzocchi has already agreed personal terms with #Napoli for a contract until 2027, but #Salernitana ask €4-5M to sell the fullback while #DeLaurentiis has offered 1M. If they don’t reach an agreement, Napoli will sign Davide #Faraoni from #Verona (contract until 2026) https://t.co/t7pBSEdocV

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 22, 2023