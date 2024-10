Europa League, i sorteggi: Feyenoord-Roma e Milan-Rennes

Gli altri sorteggi dei play off: Lens – Friburgo, Young Boys – Sporting, Benfica – Tolosa, Braga – Qarabag, Galatasaray – Sparta Praga, Shakhtar Donetsk – Marsiglia

I sorteggi di Europa League. Milan e Roma conoscono le rispettive avversarie dei play off. Le vincitrici poi verranno sorteggiate tra le qualificate dirette agli ottavi tra cui c’è anche l’Atalanta avversarie degli ottavi. Il Milan pesca i francesi del Rennes, la Roma giocherà per il terzo anno di fila contro il Feyenoord.

Gli abbinamenti:

Feyenoord – Roma

Milan – Rennes

Lens – Friburgo

Young Boys – Sporting

Benfica – Tolosa

Braga – Qarabag

Galatasaray – Sparta Praga

Shakhtar Donetsk – Marsiglia

🚨🏆 Thoughts on Europa League playoff draw? pic.twitter.com/Y0vI1eslt8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2023

Le date per le gare di andata e ritorno: Spareggi andata (15 febbraio 2024): Feyenoord-Roma e Milan-Rennes

Spareggi ritorno (22 febbraio 2024): Roma-Feyenoord e Rennes-Milan

La Roma affronterà ancora il Feyenoord. Gli olandesi non hanno una buona fama a Roma. L’andata si gioca in Olanda, al ritorno all’Olimpico potrebbero crearsi problemi di ordine pubblico.

Il Milan da grande retrocessa dalla Champions è chiamata a passare il turno e a battere il Rennes per approdare agli ottavi dell’Europa League. Andata a San Siro. Franco Baresi: «Sappiamo che nel calcio non dobbiamo mai sottovalutare nessuno. Dobbiamo essere ambiziosi. Le francesi sono sempre particolari, ma per quello che rappresenta il Milan dobbiamo pensare a vincere. Serviranno motivazioni da Milan, pensiamo in grande ma sempre con rispetto. Sarà importante recuperare giocatori a febbraio».

Per il Marsiglia di Gattuso sorteggio sfortunato. Gli ucraini dello Shakhtar sono una squadra pericolosa.

Le squadre già agli ottavi sono: West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Liverpool, Villarreal, Slavia Praga, Leverkusen.

ilnapolista © riproduzione riservata