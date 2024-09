Euro2024, microchip per aiutare gli arbitri ad individuare i falli di mano

Lo riporta il “Times”. I palloni utilizzati nella competizione avranno un microchip che aiuterà a determinare se c’è stato un fallo di mano prima di un gol.

Ad Euro2024, gli arbitri saranno aiutati nel riconoscimento dei falli di mano. Secondo il “Times” – la notizia è ripresa da Calcio e Finanza -, i palloni utilizzati nella competizione avranno un microchip che aiuterà a determinare se c’è stato un fallo di mano prima di un gol e sarà utile anche a prendere decisioni sul fuorigioco.

Il microchip sfrutterà la tecnologia di tracciamento degli arti che consente la creazione in tempo reale di rappresentazioni visive 3D degli scheletri dei giocatori. Questi dispositivi permettono agli assistenti Var di creare un’immagine computerizzata che mostra esattamente il punto in cui la palla ha colpito il corpo.

I funzionari che hanno assistito alle prove di questo tipo di tecnologia sono rimasti molto colpiti dal suo livello di precisione. E’ un tipo di tecnologia che potrebbe essere sfruttata anche nelle decisioni sui calci di rigore, seppur i microchip non siano stati pensati per questo, dato che l’assegnazione dei calci di rigore si basa più sulla dinamica dei tocchi.

Il microchip presente all’interno del pallone consentirà anche di determinare l’esatto momento in cui il pallone è stato calciato, e ciò, insieme alle telecamere per il tracciamento degli arti, permetterà di prendere decisioni estremamente precise sul fuorigioco-

Dati i costi elevati di questi microchip, non è detto che verranno introdotti anche in Champions.

Recentemente ci sono stati i sorteggi di Euro2024. Ecco le parole di Buffon in merito:

Il capodelegazione della Nazionale Gianluigi Buffon, protagonista questo pomeriggio ad Amburgo dei sorteggi per Euro 2024, ha rilasciato una intervista ai microfoni della Rai al termine della cerimonia:

«E’ stato bellissimo rimettere in circolo quella coppa, c’era anche orgoglio e responsabilità perché arriveremo a questo Europeo da campioni. Arrivando in quarta fascia un sorteggio ostico era probabile. E’ un po’ come il girone del 2012, con Spagna, Croazia e Irlanda. Passammo come secondi e in questo caso passeranno anche le quattro migliori terze, quindi abbiamo le nostre chance. Noi siamo preoccupati, ma anche le altre non credo facciano i salti di gioia»

ilnapolista © riproduzione riservata