Di Lorenzo smentisce il suo infortunio: «Facciamo gli scongiuri»

Su Instagram il sorriso del capitano: “Una risposta a chi dice che sono infortunato” e tre emoticon del famoso gesto scaramantico con la mano

Nelle ultime ore alcune indiscrezioni parlavano di un infortunio per il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Uno stop che gli avrebbe impedito di giocare la partita di venerdì contro la Juventus. A smentire tutto è lo stesso Di Lorenzo, attraverso una storia su Instagram:

“Una risposta a chi dice che sono infortunato. Facciamo gli scongiuri“. E accanto il famoso gesto con la mano: pugno chiuso e indice e mignolo alzati. Sullo sfondo un sorridente Di Lorenzo, probabilmente durante l’ultimo allenamento.

A dare in dubbio Di Lorenzo il sito di Gianluca Di Marzio:

Di Lorenzo è in dubbio per la partita contro la Juve a causa di un infortunio. Il difensore del Napoli ha accusato un problema muscolare durante l’ultimo allenamento. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

Continua l’allarme in difesa in casa Napoli, Mazzarri sta affrontando una vera e propria emergenza, con Rui, Olivera, e Zanoli indisponibili.

Secondo la Repubblica, Mario Rui sarebbe quasi pronto al rientro

Mario Rui è vicino al rientro: o col Braga o col Cagliari. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina.

Mazzarri intravede una luce in fondo al tunnel. Mario Rui ieri ha disputato un allenamento personalizzato in campo. Il portoghese si è infortunato nel match contro l’Empoli, l’ultimo di Rudi Garcia sulla panchina azzurra, riportando una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Il recupero sta procedendo bene e il giocatore ha messo nel mirino una data. L’obiettivo è strappare la convocazione martedì 12 dicembre nella gara di Champions League contro il Braga, una sorta di finale per il Napoli che ha l’obbligo di centrare la qualificazione agli ottavi, altrimenti taglierà il traguardo contro il Cagliari, quattro giorni più tardi (sabato 16). Chiaramente Mario Rui avrà bisogno di un po’ di rodaggio (ha giocato l’ultima volta il 12 novembre rimediando un brutto stop in appena sei minuti), ma Mazzarri ritroverebbe una pedina preziosa.

