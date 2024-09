Di Lorenzo: «La squadra ci ha messo tutto l’impegno possibile, però dispiace»

A Sky: «La nota positiva è che siamo tornati a giocare un buon calcio»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha commentato ai microfoni di Sky la brutta prestazione contro l’Inter

Calo volontario?

«Magari inconsciamente si può dare meno, ma ne abbiamo parlato tanto nello spogliatoio e credo che non si possa dire nulla al gruppo dal punto di vista dell’impegno. Anche oggi abbiamo fatto un buon primo tempo e dispiace perché ti trovi sotto ed è difficile recuperare contro grandi squadre come l’Inter»

Vi è sfuggito lo scudetto?

«La distanza è ampia e dobbiamo pensare partita per partita. Ora abbiamo un altro scontro diretto con la Juve a Torino. Vediamo dove arriviamo»

«Bisogna essere bravi a restare in partita fino alla fine, il terzo gol ci ha tagliato le gambe e poi è diventata difficile la quesitone della gara. La nota positiva è che siamo tornati a giocare un buon calcio»

L’Inter ti ha impressionato?

«Penso a noi, non ho il tempo per guardare le altre, preferisco guardare in casa mia. L’Inter è una grande squadra e merita il suo posto però preferisco guardare a noi, tante volte ti ritrovi sotto in un tempo in cui hai fatto bene e non deve succedere»

ilnapolista © riproduzione riservata