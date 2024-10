Compagnoni: «Lo sci è diventato uno sport d’élite» e poi sponsorizza la sua collezione a prezzi modici

A La Stampa. «Ha le sue radici tra la gente di montagna». È vero ma se non avesse citato la sua d’abbigliamento sarebbe stata più credibile.

La Stampa intervista Deborah Compagnoni (fuoriclasse dello sci: ha vinto tantissimo nonostante sia stata tormentata dagli infortuni) che definisce oggi lo sci uno sport d’élite. È un’osservazione interessante anche se macchiata da interessi personali visto che subito dopo sponsorizza la sua linea di abbigliamento a prezzi modici. Compagnoni si complimenta con Federica Brignone.

Oggi che cosa ha in più la Brignone rispetto agli anni scorsi?

«Ho assistito alla sua crescita, è migliorata tantissimo. La prima cosa che si nota è la sicurezza, legata al suo nuovo stato d’animo. Nelle difficoltà ha trovato coraggio. Ora Federica è più sicura di se stessa, la scelta di essere seguita da suo fratello, Davide, è stata vincente. Questo le dà una dimensione familiare che le trasmette serenità, quello di cui aveva bisogno».

Cosa è cambiato nello sci di oggi rispetto a quando gareggiava lei?

«Purtroppo, questo sport che ha le sue radici tra la gente di montagna è diventato d’élite e carissimo rispetto a quando ero bambina. Ed è un peccato. Per questo motivo ho creato la mia collezione Altavia, portando la mia esperienza sia a livello tecnico – dopo tanti anni di agonismo – sia a livello stilistico per chi, come me, pratica con piacere lo sci alpino e lo sci alpinismo, disciplina che diventerà olimpica nelle prossime Olimpiadi Milano Cortina 2026».

Qual è la filosofia che l’ha guidata nella creazione?

Compagnoni: «Quella di abbassare i prezzi e di rispondere a elevati requisiti tecnici. Inoltre Altavia per me è un nome evocativo, perché la mia famiglia vanta generazioni di guide alpine. Ed è proprio dal nome del primo dei grandi percorsi dolomitici – Alta Via n1, detta la classica – che prende il nome la collezione».

Deborah Compagnoni ha vinto tre medaglie d’oro alle Olimpiade e tre medaglie d’oro ai Mondiali. Alle Olimpiadi di Nagano anche un argento nello slalom speciale che non era la sua specialità.

ilnapolista © riproduzione riservata