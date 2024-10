A Tuttosport: «Come ds “puro”, Cristiano è uno di quelli che, in questi ultimi anni, ha fatto più degli altri. Spalletti non lascia passare niente»

Buffon: «Giuntoli ha un fiuto animalesco per il calcio, Spalletti cerca sempre la coerenza». L’ex grande portiere (ora dirigente della Nazionale) lo dice in un’ampia intervista a Tuttosport.

Sei in procinto di diventare direttore sportivo: Marotta in questo periodo storico è il più bravo dirigente che c’è?

Buffon: «Diciamo che quando arriva nei posti è bravissimo. Nessuno riesce a scegliere le persone e sistemare le cose importanti. È una capacità innata e naturale di percepire ciò di cui c’è bisogno e trovare la soluzione. Marotta è uno che fa immediatamente la diagnosi e non sbaglia la cura e becca sempre la prognosi, tutto molto velocemente. È una qualità che hanno in pochi: solo gente sveglia ed esperta. Detto ciò, attenzione a Giuntoli: il percorso che ha fatto Cristiano è stato di grande rilievo e lo pone fra i top. Forse stiamo facendo confusione, perché Giuntoli non è un competitor di Marotta per ruolo e Beppe non è un direttore sportivo ma qualcosa di più. Come direttore sportivo “puro”, Cristiano è uno di quelli che, in questi ultimi anni, ha fatto più degli altri. E ha un suo animalesco fiuto per il calcio».

Parlami di Spalletti. Hai avuto dieci ct, da Sacchi a Di Biagio per poche gare, a chi assomiglia? O è un mix di qualcuno di loro?

Buffon: «Spalletti sicuramente è un allenatore atipico, ha caratteristiche tutte sue: gli piace essere una persona credibile, al centro del gruppo, gli piace dare lui le coordinate al gruppo, tecniche e comportamentali, esigendo disciplina; cerca sempre coerenza tra quello che dice e fa; trasferisce questa sua ricerca in ogni istante, non lascia mai passare niente. Ci conoscevamo da tempo immemore, ma mai da vicino, ora è bello stargli accanto».

