Bournemouth-Luton, partita sospesa per un infarto in campo di Lockyer

Il capitano del Luton si è accasciato in campo nel corso della ripresa ed è stato prontamente soccorso. L’arbitro ha mandato tutti negli spogliatoio e deciso di non far riprendere la gara

Momenti di grande apprensione mi Premier League a Bournemouth. Nel secondo tempo del match tra le Cherries e il Luton, Tom Lockyer (capitano della squadra ospite) è collassato in campo. Per agevolare l’intervento dei sanitari il direttore di gara ha sospeso il match e fatto rientrare le squadre negli spogliatoi. Lockyer già a maggio aveva avuto un malore simile durante la finale playoff di Championship. Vigile e cosciente, il capitano del Luton è stato trasportato in ospedale ma la gara è stata definitivamente interrotta. Poco dopo è arrivato un comunicato ufficiale del Luton, che ha confermato che si è trattato di un arresto cardiaco e che il giocatore è cosciente ed è stato portato in ospedale:

“Il nostro staff medico ha confermato che il capitano degli Hatters ha avuto un arresto cardiaco sul campo, ma è stato subito reattivo quando è stato portato via con la barella. Ha ricevuto ulteriori cure all’interno dello stadio, per le quali ringraziamo ancora una volta le squadre mediche di entrambe le squadre. Tom è stato poi trasferito in ospedale e possiamo rassicurare i tifosi sulle condizioni: al momento è stabile e si sta sottoponendo a ulteriori esami, con la famiglia al suo fianco. Ringraziamo tutti per il sostegno, la preoccupazione e i messaggi affettuosi ricevuti”.

