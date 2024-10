Bonus Champions: il Napoli è l’italiana che ha guadagnato di meno (3,73 milioni di euro)

I soldi distribuiti in base ai risultati. Al primo posto Lazio e Milan che hanno guadagnato 5,6 milioni e poi l’Inter con 4,66 milioni.

Oggi sono previsti i pagamenti di alcuni bonus Champions dalla Uefa per i percorsi che le squadre europee stanno portando avanti nella competizione. La Uefa ha versato 134,4 milioni di euro di bonus in relazione alle vittorie e ai pareggi ottenuti dalla quarta alla sesta giornata di Champions. Ogni vittoria della fase a gruppi vale 2,8 milioni di euro, mentre ogni pareggio 930 mila euro. Ciò che avanza della quota non distribuita per i pareggi viene poi spartita tra le squadre in base al numero di vittorie per la fase a gironi.

La cifra destinata alle squadre italiane ammonta ad un totale di 19,6 milioni di euro. Questi sono i ricavi frutto di sei vittorie, tre pareggi e due sconfitte per Inter, Lazio, Milan e Napoli.

Le squadre che hanno guadagnato di più sono la Lazio e il Milan con 5,6 milioni di euro.

Poi tocca all’Inter che ha ricevuto 4,66 milioni di euro e infine al Napoli, a cui vanno 3,73 milioni di euro.

Ai quarti di Champions, il Napoli dovrà affrontare il Barcellona di Xaxi.

Il commento del “Telegraph”:

Il Telegraph commenta i sorteggi di Champions. Il Napoli ha pescato il Barcellona di Xavi, l’Inter l’Atletico Madrid e la Lazio il Bayern. Secondo il quotidiano inglese, nonostante il Napoli si stia riprendendo dopo l’avvio di stagione problematico, ai quarti dovrebbe passate il Barça. Anche la squadra di Xavi deve risolvere diversi problemi:

Napoli-Barcellona:

Sembra una partita molto aperta. Il Barcellona è in testa al girone, anche se ha concluso a pari punti con il Porto, ma sta lottando in casa con la pressione crescente sull’ex leggenda della squadra Xavi, che è il loro allenatore. Parte del problema è che semplicemente non giocano come il Barcellona. Il Napoli ha avuto i suoi problemi e non manterrà scudetto, ma sta migliorando sotto la guida del nuovo allenatore Walter Mazzarri (ricordatelo, tifosi del Watford?) nel suo secondo periodo al club e ha Victor Osimhen (per ora) e Khvicha Kvaratskhelia.

Vincitore: Barcellona

