Il Corriere del Ticino approfondisce un fenomeno sempre più in espansione, anche in Italia come si evince dall'azionariato della Juventus

Le criptovalute alla conquista del calcio che conta: dal Psg al Tottenham, alla Champions

Le criptovalute entrano nel calcio moderno, come scrive il Corriere del Ticino.

Il Paris Saint-Germain si è distinto come pioniere, specialmente dopo la recente vittoria in Champions League contro l’Inter a Monaco. Il club parigino ha annunciato di essere il primo al mondo ad aver convertito parte delle sue riserve in Bitcoin. Questo passo, rivelato da Par Helgosson, responsabile di Psg Labs, alla Bitcoin 2025 Conference di Las Vegas, non è un semplice esperimento con fan token o Nft, ma una mossa strategica avvenuta già nel 2024, inserendo Bitcoin come asset nel bilancio del club. Sebbene la cifra di circa 13 milioni di dollari possa sembrare modesta per un club di tale portata, rappresenta un investimento significativo per molti. La mossa è chiaramente orientata al marketing: l’80% dei tifosi del Psg ha meno di 34 anni, e il club mira a rafforzare la sua immagine nel mondo crypto e blockchain, apponendo il proprio “bollino di credibilità” a iniziative digitali, in linea con un immaginario e un lifestyle che il Psg intende intercettare, come affermato da Helgosson. Il Psg ha anche siglato un accordo di sponsorizzazione con Bitpanda.

Finora piattaforme come Socios e Chiliz hanno permesso a giganti come Juventus, Inter, Milan, Barcellona, Manchester City e Arsenal di lanciare “fan token”, che offrono ai tifosi-acquirenti diritti su questioni marginali del club (es. sondaggi, eventi), creando un valore simile a quello del collezionismo. Club di alto profilo come Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco hanno invece esplorato le collezioni di Nft in collaborazione con piattaforme come Crypto.com.

Secondo quanto pubblicato dal Corriere del Ticino, il settore delle sponsorizzazioni crypto nel calcio è cresciuto moltissimo, con un aumento di oltre il 70% rispetto al 2020. Il calcio è diventato lo sport che attira la maggior parte degli investimenti da parte delle aziende di criptovalute, con oltre 243 milioni di dollari versati in sponsorizzazioni nella stagione 2024/25, rappresentando il 43% di tutte le sponsorizzazioni di cripto e asset digitali, con una crescita del 64% anno su anno. Esempi includono Kraken come sponsor di manica per il Tottenham Hotspur e la storica partnership di Crypto.com con la Uefa per la Champions League. Okx, ad esempio, ha collaborato con il Manchester City per creare esperienze immersive nel metaverso. Addirittura, Zondacrypto ha facilitato un trasferimento di un giocatore per il Raków Częstochowa interamente finanziato in criptovaluta. Questa rinascita segue un “inverno crypto” (2022-2023) che aveva visto alcuni club, come Inter e Roma, interrompere accordi di sponsorizzazione con società come DigitalBits a seguito di crolli di alto profilo.

Le criptovalute e gli Stati Uniti

Il Corriere del Ticino ricorda il caso della Juventus con Tether Investments che ad aprile 2025 ha aumentato la sua quota nella Juventus al 10,12% del capitale sociale, pur manifestando qualche divergenza con la casa madre.

E poi ovviamente gli Stati Uniti che presentano un approccio leggermente diverso. Mentre lo sport europeo ha abbracciato ampiamente i fan token, quello statunitense, pur investendo pesantemente in sponsorizzazioni crypto (con una spesa complessiva di 565 milioni di dollari, in aumento del 20% su base annua nel 2024/25), ha visto alcune squadre Nba tentare di pagare parte degli ingaggi in Bitcoin, come i Sacramento Kings già nel 2021. Le sponsorizzazioni sono trainate da colossi come Crypto.com, Kraken, Bitpanda e Okx. Crypto.com, in particolare, ha acquisito i naming rights dello Staples Center di Los Angeles, ora “Crypto.com Arena”, investendo massicciamente nell’immagine del settore. La caduta di Ftx nel 2022, che aveva sponsorizzato i Miami Heat e la Major League Baseball, serve da monito sui rischi associati a questo settore volatile. L’era Nil (Name, Image, Likeness) nel college sportivo ha ulteriormente accelerato l’utilizzo delle criptovalute per monetizzare i diritti d’immagine degli atleti.