Il Mondiale per Club che nessuno si fila: biglietti a 4 dollari per vedere Messi (New York Times)

La Fifa è disperata, non riesce a riempire lo stadio di Miami per la partita inaugurale. E sta vendendo al ribasso i biglietti per tutte le partite

Il Mondiale per Club, a dispetto, dei proclami, è un torneo un po’ “disperato”. Non se lo filano tantissimo nemmeno negli Stati Uniti. Tanto che fanno fatica persino a riempire l’Hard Rock Stadium per la partita inaugurale tra l’Inter Miami e la squadra egiziana dell’Al-Ahly. Insomma, per vedere Messi. La Fifa s’è ridotta a offrire agli studenti di un college locale un biglietto singolo a 20 dollari, ma con la promessa di ricevere fino a quattro biglietti omaggio. Il New York Times giustamente titola “4 dollari per vedere Messi”.

Ancora la scorsa settimana per quella partita c’erano decine di migliaia di biglietti invenduti. L’Hard Rock Stadium ha una capienza di 65.326 posti. La Fifa smentisce che siano stati venduti meno di 20.000 biglietti, dice sostenendo che il numero è “molto più alto”, ma non dice quanti.

La Fifa ha venduto i biglietti per il Mondiale per club secondo un modello di prezzo dinamico, un sistema in base al quale i prezzi fluttuano in base alla domanda; il calo dei prezzi per alcune partite è indicativo delle difficoltà della Fifa nel riempire gli stadi, scrive ancora il New York Times.

“Martedì scorso, la partita dell’Inter Miami contro l’Al-Ahly era scesa a 55 dollari, secondo i prezzi di Ticketmaster, il portale che la Fifa utilizza per vendere i biglietti per il torneo. Si trattava della metà del prezzo di vendita di maggio, mentre i biglietti costavano 230 dollari per il posto più economico a gennaio e 349 dollari dopo il sorteggio di dicembre. La Fifa sta prendendo tutte le misure possibili per evitare che sabato sera si percepisca che il torneo non è richiesto”.