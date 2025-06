L’ex calciatore Sven Kums crea una piattaforma per un calciomercato trasparente (Rivista Undici)

Dopo una buona carriera, l’ex centrocampista belga Sven Kums ha deciso di trasformare un’esperienza in un progetto concreto: nasce così Honection, una piattaforma digitale pensata per rendere il calciomercato più trasparente e accessibile. L’obiettivo è evitare che i calciatori perdano opportunità importanti per mancanza di comunicazione o intermediazioni opache.

Proprio Kums, come riportato da Rivista Undici, ha raccontato di esser stato vittima proprio della mancanza di trasparenza. “Insomma, è stato un buon centrocampista. Ma avrebbe potuto essere di più, ed è lui stesso a dirlo: «All’inizio del mio percorso ho giocato per un club», Kums non specifica quale, «che non voleva cedermi. Soltanto tempo dopo ho saputo che una società molto più importante aveva mostrato un concreto interesse nei miei confronti: ma all’epoca questa notizia non mi era mai arrivata. Un peccato. Perché così ho perso l’occasione di un trasferimento importante». Dunque oggi Kums sente di avere una missione: fare in modo che una cosa del genere non accada più a nessuno.”

Leggi anche: Il tifoso trasformista, da allenatore a esperto di calciomercato: più veloce di Brachetti

La missione di Kums sul calciomercato

Honection è una piattaforma che unisce onestà e connessione con l’obiettivo di rendere il calciomercato più trasparente. Il sito, già attivo, vuole mettere in contatto diretto calciatori, club, allenatori, agenti e avvocati, facilitando lo scambio di informazioni e riducendo i filtri che spesso complicano le trattative.

Rivista Undici ne spiega il funzionamento:

“Basta registrarsi gratuitamente – specificando la propria qualifica nel settore, ovviamente previa verifica del profilo – e si farà subito parte della community dedicata. A quel punto, con un semplice clic una squadra o un giocatore potranno segnalarsi a vicenda il loro interesse. Con tutti i vantaggi che ne derivano in termini di efficienza, immediatezza e sburocratizzazione – sgravando così di oneri e onori, almeno parzialmente, anche l’ingombrante ruolo dei procuratori. Lo slogan del portale è ‘Mettere al centro ciò che conta davvero: il gioco, il talento e il futuro’, minimizzando malintesi e costi amministrativi. L’ambizione è quella di affermarsi come un vero e proprio social network professionale del pallone. Un po’ sulla falsariga di LinkedIn. […] «Naturalmente», spiega Kums, «resta sempre possibile che un club non voglia portare avanti una determinata trattativa. Ma almeno così il giocatore viene a conoscenza dell’interesse: a quel punto potrà provare a crearsi un’opportunità da solo».”