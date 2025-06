Per comprare il Tottenham non bastano 3,5 miliardi di euro. Capito quanto vale uno stadio nuovo?

Dopo il ritorno in Champions League e il fresco insediamento di Thomas Frank in panchina, il Tottenham si prepara a un’estate bollente. Perché il vero colpo di scena potrebbe non arrivare dal campo, ma dalla stanza dei bottoni: Daniel Levy, l’uomo al comando da quasi un quarto di secolo, potrebbe passare la mano. Dopo 24 anni di “governo”, 7 qualificazioni Champions e una finale, Levy potrebbe cedere il controllo a nuovi investitori. La fine di un’era, ma l’inizio di una trattativa miliardaria. Ne scrive il Telegraph, che riassume la sua lunga analisi così: se pensavate che “bastassero” 3 miliardi e mezzo di euro per comprare gli Spurs, beh no.

Perché c’è lo stadio di mezzo, l’asset più goloso: il Tottenham Hotspur Stadium, monumentale contenitore da 1,2 miliardi di sterline, capace di generare ricavi anche senza pallone: concerti (Beyoncé docet), Nfl, eventi aziendali. Nel 2023-24, ha prodotto oltre 105 milioni di sterline in “matchday revenue”, il terzo dato più alto della Premier. E mentre l’Arsenal fa due concerti l’anno, gli Spurs ne piazzano quindici. Il calcio è un dettaglio. La lezione qui è: capito quando vale uno stadio nuovo e supermoderno?

Poi, certo, influisce il fatto che si trova a Londra. Il club è un potenziale cavallo di Troia per chi vuole entrare nel mercato Premier partendo da una posizione privilegiata. E con la crisi dei diritti tv ormai strutturale, lo stadio multifunzione è la vera miniera d’oro per restare competitivi.

Quanto valgono dunque gli Spurs? Il benchmark lo dà il Manchester United: valutato 4,5 miliardi nella cessione parziale a Jim Ratcliffe. Il Chelsea ne è costato 2,5, in svendita post-Abramovich. Il Tottenham, che ha lo stadio più moderno e un brand ben posizionato, flirta con i 3,4 miliardi (debiti compresi). Ma Levy non è uno che svende, e Londra è piena di miliardari in cerca di status symbol calcistici.