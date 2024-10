Basta scimmiottare il Manchester City, il Napoli ha attaccanti veloci da servire in profondità

Non abbiamo i calciatori per il gioco di Guardiola. La lentezza della manovra è diventata il marchio di fabbrica del Napoli. Non da Mazzarri

Ho letto tutto quanto è stato scritto sul nostro Napolista dopo il tragico epilogo (sportivo) col Frosinone, ma mi è parso che nessuno ha rilevato quello che a me sembra più grave, ossia che il Napoli gioca male, gioca come il Napoli di Garcia non è cambiato niente, è come quello di Benitez: si passa continuamente dietro.

Martedì, paradossalmente la palla era fin troppo spesso tra i piedi del povero Gollini. Passaggi e passaggetti, appena si riconquista palla, viene passata dietro ai due difensori centrali dai piedi ruvidi con la doppia conseguenza che da un lato non sono in grado di costruire velocemente, anzi, lo fanno — male — lentamente e dall’altro consentono agli avversari di riposizionarsi cosicché si attacca contro tutta l’intera squadra avversaria schierata in trenta metri e addio spazi, sembra essere in pieno centro all ora di punta. Quando, ormai tardi, la palla arriva ad uno dei due verticalisti che abbiamo, Kvara e Politano, questi sono già raddoppiati se non triplicati come avviene di recente sempre più spesso con Kvara. La lentezza di gioco è diventata il marchio di fabbrica del Napoli a prescindere da chi è allenato. Senza contare i pericoli che si corrono con i retropassaggi (vedi i gol della partita di ieri ) tanto per dire!

Mi meraviglio perché questo non è mai stato il gioco di Mazzarri, non ho scordato o micidiali contropiedi del rimpianto trio (i tre tenori) Hamsik, Cavani e Lavezzi . Vogliamo ricordare il gol che fecero a Cagliari divorando 60 metri in dieci secondi?

Adesso, dico, abbiamo un attacco super e una difesa che fa acqua ma soprattutto una lentezza di gioco imbarazzante, non si può andare avanti così; mai che si cerchi la profondità con celerità, se non contropiede classico almeno giocare di rimessa, i nostri attaccanti, quelli già detti più Osi, sono velocisti e amano la profondità ma bisogna metterli in condizione di esprimere questa dote (e le altre che conseguono), francamente è inutile avere Politano, Kvara e Osi se giochi lentamente e consenti agli altri di raddoppiarli e triplicarli.

Basta scimmiottare il City di Pep, quelli sì che sono in grado di fare il gioco corto (e non lento) hanno i migliori difensori che ci sono in giro, Pep li fa giocare a ridosso dei due centrocampisti (a proposito, Rodri è il migliore centrale di centrocampo del mondo sia a difendere che a costruire) gli altri sono tutti di grande qualità. Il Napoli non ha giocatori del genere ma ha grandi attaccanti, epperó vanno messi in condizione di incidere al meglio, cosa che difficilmente possono fare se si continua a giocare con la lentezza ormai diventata endemica e credo che il Napoli sia la più lenta della serie A. Basta. I modesti difensori del Napoli (escluso il Capitano quando è concentrato) facciano i difensori che è già tanto, basta passare la palla dietro e soprattutto ai due centrali dietro. Basta. O non si va da nessuna parte e si continuano a fare le figuracce come col Frosinone.

