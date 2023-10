Gundogan, altro che Calabria: «Mi aspettavo più rabbia nello spogliatoio del Barcellona dopo la sconfitta»

«Questo è parte del problema. Non sono venuto per perdere partite del genere. In quanto veterano, devo far sì che non accada»

Gundogan: «Mi aspettavo più rabbia nello spogliatoio del Barcellona dopo la sconfitta».

Altro che Calabria, Gundogan se lo mette in saccoccia. E magari ci fossero più Gundogan che va di fronte alle telecamere dopo la sconfitta in casa – in rimonta – contro il Real Madrid e dice chiaro e tondo che lui non è andato al Barcellona per perdere partite del genere.

Scrive El Mundo Deportivo:

L’autocritica più tremenda e brutale è arrivata da Gündogan autore dell’unico gol del Barça al sesto minuto del Clasico. È stato devastante: «Non sono venuto a Barcellona per perdere partite del genere».

Gundogan ha voluto essere «onesto, non voglio dire qualcosa di sbagliato», ma ha fatto un discorso molto duro che raramente è stato sentito negli spogliatoi del Barça.

«Vengo dallo spogliatoio e ovviamente la gente è delusa dopo una partita così importante e un risultato così». Ma la reazione dello spogliatoio non gli è sembrata abbastanza. «Mi piacerebbe vedere più rabbia, più delusione», ha detto, aggiungendo che «questo è parte del problema». E ha spiegato: «Bisogna esprimere più emozioni quando perdi e quando sai che puoi giocare meglio. Dobbiamo fare meglio in certe situazioni e non reagiamo».

Quella delusione «poi si porta in campo. Bisogna fare un passo avanti in questo aspetto, perché sennò Real Madrid e Girona andranno in fuga».

E aggiunge senza esitazione: «Non sono venuto qui per perdere partite del genere. Ho anche la responsabilità come giocatore veterano di non lasciare che queste cose accadano».

Sui social Gundogan ha scritto:

«Che risultato inutile ieri, così frustrante. Abbiamo bisogno di fare un grande passo avanti e imparare da quel che è successo».

Brutal sinceridad de Gundogan. pic.twitter.com/iOyhsv14ZM — Bruno Bergareche (@Bergareche14) October 29, 2023

