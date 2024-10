Ancelotti ad agosto era un precario, ora può diventare il tecnico più longevo dell’era Florentino (El Paìs)

Aveva il contratto in scadenza, nessun sostituto di Benzema, l’incognita Bellingham, gli infortunati. Ha convinto tutti per il rinnovo

Ancelotti ad agosto era un precario, ora può diventare il tecnico più longevo dell’era Florentino. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Paìs.

La valorizzazione di Bellingham

Se dovesse restare i due anni del rinnovo, Ancelotti raggiungerebbe le sette stagioni (2013-15 e dal 2021), e diventerebbe l’allenatore più longevo con Florentino Pérez.

Un anno e mezzo prima, i dispacci avevano deciso che il tecnico italiano avrebbe iniziato la stagione senza aver rinnovato, una rarità nella storia recente del club, con il Brasile che bussava costantemente alla porta. Tuttavia, i buoni risultati sportivi, con la scoperta di Jude Bellingham, nonostante i numerosi infortuni e l’assenza di un sostituto all’altezza di Benzema, hanno portato alla conferma del tecnico che durante il suo mandato ha ottenuto la rivalutazione economica di quasi tutti i giovani che il club ha acquistato.

Voleva un sostituto di Benzema che non è arrivato

In estate, Carletto ha accettato con rassegnazione che un nove di classe mondiale non sarebbe arrivato, anche se lo aveva chiesto, e ha cercato di adattarsi alle condizioni della squadra. Ne ha modificato l’assetto tattico, lo ha poi ritoccato per rimediare ad alcune lacune difensive e, soprattutto, ha inventato Jude Bellingham, capocannoniere tra lo stupore generale, e ha resistito alla miriade di infortuni.

Ha perso il portiere (Courtois) e i due centrali (Militão e Alaba) della Champions a causa di rotture ai legamenti, non ha potuto contare molto su Vinicius e anche Tchouameni e Camavinga si sono fatti male. La squadra, tuttavia, è in testa al campionato e ha vinto il girone di Champions con facilità.

Ancelotti è sopravvissuto al 4-0 subito dal Manchester City

Chiude l’anno rinnovando, ma l’ha iniziato sotto nuvole minacciose. Il Real Madrid era stato battuto dal Barça in Supercoppa e stava mostrando segni di debolezza in Liga. A marzo, aveva già consegnato il campionato. Ci sono state settimane di grandi dubbi sul suo futuro, ancor più dopo aver conosciuto il grande interesse della federazione brasiliana che non ha esitato a rendere pubblico il suo desiderio di assumerlo. Tuttavia, il tecnico è riuscito a moderare i rumors, contenere i danni, sollevare la Coppa del Re (dopo aver vinto 0-4 al Camp Nou) ed è sopravvissuto al 4-0 nel ritorno delle semifinali di Champions contro il Manchester City.

Quel risultato sarebbe stato una sentenza per la stragrande maggioranza degli allenatori; tuttavia, la direzione capì che non c’era nessuno migliore per una squadra in cui, tranne Bellingham – di cui era ancora ignoto l’enorme impatto che avrebbe avuto – non ci sarebbero stati grandi acquisti.

Il club non gli aveva ancora offerto il rinnovo e Ancelotti ha cominciato la stagione in uno stato di sospensione.

