Allegri: «non replico ad Acerbi, è un giocatore dell’Inter, non commento»

Il tecnico della Juve a Dazn: «Noi e l’Inter abbiamo percorsi diversi, basta guardare anche l’età della rosa. Vlahovic è in crescendo»

Allegri a Dazn dopo Juventus-Roma 1-0. Le parole dell’allenatore della Juventus:

«È stata una bella partita, giocare contro la Roma non è mai semplice, con José è sempre complicato. Nel primo tempo abbiamo avuto due tre situazioni complicate soprattutto su palloni messi in mezzo da Dybala. Il secondo tempo lo abbiamo approcciato bene, era importante vincere, continuiamo ad allungare su chi è dietro, abbiamo 43 punti che sono tanti».

Allegri: «siamo tornati ad aver paura di subire gol»

In settimana c’è una competizione leale per chi giocherà.

Allegri: «In questo momento stiamo discretamente bene fisicamente, stasera abbiamo sviluppato buone geometrie di gioco, verso la fine abbiamo buttato qualche palla di troppo, dobbiamo migliorare. Dobbiamo migliorare sulle diagonali di passaggio, un po’ di uscite giuste. Dopo il gol preso nelle ultime partite, la squadra è tornata ad avere paura di prendere gol ed è tornata a difendere nel modo giusto».

Gli elogi a Vlahovic

Stramaccioni: Vlahovic ha disputato una delle migliori partite di questa stagione, facendo vedere quello che sa fare, quando lui resta da 9 centrale può sprigionare di più la sua fisicità?

Allegri: «Stasera Vlahovic ha giocato una bella partita, anche le ultime prestazioni erano state buone. È in crescendo perché sta meglio fisicamente, ha giocato anche bene tecnicamente, potevamo cercarlo di più, può giocare da solo, con una punta vicino, conoscendosi possono solo che migliorare».

Le parole di Acerbi, la Juve ha speso 200 milioni mentre noi dell’Inter abbiamo fatto mercato con i parametri zero:

«Non commento le parole di Acerbi, è un giocatore dell’Inter. Loro sono davanti a noi di due punti, stanno facendo una stagione straordinaria, noi siamo vicini, attaccati, anche se per noi è un percorso diverso rispetto a loro, la nostra rosa ha un’età diversa, siamo soddisfatti di quel che stiamo facendo senza stare a guardare agli altri».

Il profilo che migliorerebbe la rosa della Juventus?

«La rosa possiamo migliorarla solo noi col lavoro, abbiamo molti giovani che crescono velocemente, Nonge sta crescendo, va un po’ raddrizzato ma sa giocare molto bene al calcio».

Tre opzioni per Allegri per il 2024

La Juve vince lo scudetto

Allegri resta sulla panchina il prossimo anno

La Juve torna in Champions

«La Juve torna in Champions, oggi è stata una vittoria molto importante, abbiamo allontanato la Roma e le altre. 43 punti ti consentono di avere meno punti da fare per giocare la champions l’anno prossimo».

