Allegri multato: “Ha contestato arbitri e Var in modo irrispettoso, allontanato dallo spogliatoio”

Dopo Genoa-Juventus. Il giudice sportivo: diffida e 10mila euro di multa. A Dazn ha dichiarato: «Gli arbitri in campo vanno lasciati arbitrare»

Ad Allegri non è andata già la direzione arbitrale di Genoa-Juventus e in fatti si è beccato una multa. In Genoa-Juve erano diversi gli errori della squadra arbitrale, alcuni favorevoli al Genoa, altri alla Juventus. Ma il tecnico della Vecchia Signora, famoso anche per il suo autocontrollo e il rispetto verso i giudici di gara, nel post partita ai microfoni di Dazn dichiarava:

«Massa ha arbitrato una buona partita, la terna arbitrale è stata molto brava: sono molto contento, io non do mai giudizi perché non fa parte del mio mestiere. In tutte le partite ci sono episodi analoghi che vengono valutati dal VAR in un modo o in un altro. È difficile avere una linea unica, perché l’episodio è soggettivo: dopo il primo episodio che vidi dissi che se entravamo in questioni soggettive si entrava subito in polemica. Non bisogna farlo, perché la decisione è oggettiva.

Non mi va di parlare di queste cose, dico solo che è normale non ci sia uniformità, perché sono casi soggettivi. Nel fuorigioco tracci una linea e non si scappa, queste sono robe abbastanza vecchie e io modestamente l’ho detto un po’ di anni fa. Diventa tutto soggettivo, è normale che a fine partita dobbiamo fare polemica: gli arbitri in campo sono bravi e vanno lasciati arbitrare».

In campo si lasciano arbitrare, poi negli spogliatoi magari qualche rimostranza può essere fatta. Deve aver pensato questo Allegri che però ha alzato un po’ troppo i toni. Infatti il giudice sportivo lo ha diffidato e multato di 10 mila euro per essersi rivolto in maniera irrispettosa.

Il comunicato del giudice sportivo

“Ammenda di € 10.000,00 e diffida Allegri Massimiliano (Juventus): per avere, al termine della gara, nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, contestato, all’inizio con tono pacato, l’operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all’operato del VAR, tant’è che il Direttore di gara lo invitava ad uscire dallo spogliatoio”.

ilnapolista © riproduzione riservata