A Mbappé nel Psg manca Giroud (L’Equipe)

Perché l’attaccante francese non ama giocare da 9 mentre è a suo agio se qualcuno gli apre gli spazi. I dissidi con Luis Enrique

Mbappé non gradisce giocare da numero 9, ormai è chiaro. Parlano le smorfie che fa in campo e la non tanto sottile tensione con l’allenatore Luis Enrique. Ma perché il giocatore francese non gradisce questa posizione?

L’Equipe fa un’analisi del gioco di Mbappé:

“La prima cosa che ci colpisce: in questa stagione, quando è partito dal centro, accompagnato da una seconda punta, Mbappé ha segnato 6 gol in 5 partite, di cui 2 rigori. Quando ha giocato da solo in prima linea ha regalato prestazioni meno brillanti: 2 gol, di cui 1 su rigore, in 4 partite. Rivedere il film della scorsa stagione ci aiuta a ricordare perché al numero 7 non piace particolarmente fare la punta centrale. Tornando al gioco, il campione del mondo ha comunque fatto molti progressi. Quando si lamentò della sua posizione con Galtier, il problema sembrava risiedere altrove. Mbappé aveva appena brillato giocando attorno a Olivier Giroud con i Blues e sembrava guidato nelle sue azioni da una logica: quella di dover attaccare gli spazi lasciati liberi dalle squadre avversarie.

Al Psg, i suoi compagni di squadra erano Neymar e Lionel Messi. Il francese ha regolarmente fatto da esca all’argentino, il brasiliano ha sfruttato gli spazi generati da Mbappé per servire meglio l’argentino, spesso più indietro. Anche in questo caso il quadro è cambiato. Al momento, i suoi compagni di squadra più vicini sono Barcola e Dembélé che però hanno bisogno di un attaccante che sfrutti i loro cross e un giocatore con cui combinare.

Quest’anno in tutte le situazioni che lo hanno visto segnare in partita (12 gol in tutte le competizioni più 7 rigori), Mbappé ha effettuato una corsa da sinistra verso destra, spesso partendo da molto lontano.

Luis Enrique ripete sempre che il suo giocatore beneficia di totale libertà. Studiare le mappe dei palloni toccati da Mbappé durante le partite è significativo. Che sia accompagnato da un secondo attaccante o che faccia la punta da solo, il suo posizionamento medio cambia solo marginalmente. Stessa osservazione da un anno all’altro: la tessera della sua stagione 2022-2023 e quella delle sue cariche “assiali” per l’esercizio in corso sono simili. In entrambi i casi risalta la sua preferenza per il semispazio sinistro.

A questo punto restano quindi senza risposta due domande. Randal Kolo Muani e Gonçalo Ramos riusciranno a “fare i Giroud” per Mbappé? E Luis Enrique si adatterà alla sua stella?

