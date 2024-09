Su Zielinski ci sono Inter, Lazio e Roma. Meluso: «È vietato parlare con i calciatori sotto contratto»

Il ds del Napoli a Sky: «Fare un accordo oggi con un giocatore a scadenza 2024, sarebbe di una gravità assoluta. Chi deve controllare controlli»

La sensazione è che Zielinski sia sempre più lontano da Napoli. Il rinnovo è fermo, De Laurentiis e Meluso per adesso non hanno formalizzato alcuna proposta. Sul centrocampista polacco ci sono Inter, Lazio e Roma. L’Inter lo prenderebbe volentieri al posto di Mkhitaryan, se l’armeno non dovesse rinnovare con i nerazzurri.

Ieri sera il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, ha risposta così ai microfoni di Sky:

«È una situazione paradossale, noi stiamo parlando con Zielinski del rinnovo già da un po’, e il giocatore ha anche espresso il desiderio di rimanere, ovviamente se si trovasse un accordo economico. È una situazione paradossale perché la norma vieta anche solo un colloquio con i calciatori sotto contratto. Credo che ci sia poco da commentare, strano che non si sia sottolineato che è contro le regole fare un accordo oggi con un giocatore a scadenza 2024, sarebbe di una gravità assoluta. Penso non ci sia nulla, credo sia una notizia non vera, però insomma chi deve controllare controlli».

Il contratto di Zielinski scadrà a giugno 2024, a sei mesi dalla scadenza potrebbe trovare l’accordo con una squadra diversa dal Napoli, fino ad allora però ogni colloquio sarebbe vietato.

Come ricorda Tmw:

“Tra fine ottobre e inizio novembre c’è stato un incontro fra il procuratore del polacco, Bolek, e il presidente. Un summit che ha prodotto una fumata grigia perché le parti erano distanti economicamente. La verità è che Zielinski sta molto bene in Italia e non vorrebbe lasciare la Serie A ma dall’altro lato vorrebbe vedere ricompensati gli ultimi anni, tutti ottimi, con un ritocco contrattuale“.

Le parole di Zielinski durante la pausa delle nazionali

Ancora Piotr Zielinski che dalla Polonia rilascia un’intervista a Tvp Sport. Il centrocampista polacco del Napoli ha parlato della situazione sul suo rinnovo. Il contratto con il club di De Laurentiis è in scadenza, su di lui ci sono Inter e Juventus ma il calciatore ha dato priorità ai colori azzurri. Lui non vorrebbe ancora lasciare il Napoli.

«Rinnovo? Se ne sta occupando il mio agente. Le trattative col Napoli sono in corso. Non escludo che possa prolungare, lo scopriranno tutti a tempo debito. Per ora sono concentrato sul Napoli». ha chiarito Zielinski.

ilnapolista © riproduzione riservata