Gli ascolti sono ovviamente crollati. Vieri è uomo di governo, il web in questo è spietato. I due possono ripartire: con uno che dà loro i tempi e magari un fautore del calcio vintage

Solo Vieri non aveva capito che la forza della Bobo Tv erano Adani e Cassano

Che cosa passi nella mente della persone resta un mistero insondabile. Giunge un momento in cui invidie, rivalità, capricci, accessi di onnipotenza prendono il sopravvento. E si perde di vista la realtà. Realtà che non è difficile da guardare, comprendere e metabolizzare. Anche un bambino di cinque anni avrebbe capito che la Bobo Tv funzionava per Adani e Cassano. Erano loro due le anime di quel programma. Vieri aveva probabilmente avuto l’idea, ci aveva messo il nome e svolgeva il ruolo di equilibratore, persona saggia. E poi era calcisticamente il più forte là in mezzo. Cassano in campo si è sempre e solo fermato al potenzialmente forte. Da innamorarsene ma le sue erano fiammate. Vieri no, forte lo è stato davvero. Uno dei più forti centravanti del mondo nel suo periodo d’oro. Anche se poi, per fare un esempio, in quella partita persa contro la Corea, tutti ricordano Byron Moreno e nessuno l’assurdo gol che si mangiò sull’1-1 a pochi minuti dalla fine dei tempi regolamentari. Diciamo che gode di buona stampa e amen.

Vieri è stato mal consigliato. E non è solo una questione di Bobo Tv. Si è sopravvalutato. Del suo parere – esageriamo ma la tendenza è quella – non frega niente a nessuno. E hai voglia a rilasciare interviste e interviste alla Gazzetta o ad altri quotidiani (che peraltro il cosiddetto popolo del web non legge manco al bar), Sono Adani e Cassano che bucano: per le idee, per il linguaggio, per le continue esasperazioni, per la visione eccessiva. E anche perché in fondo parlano come gli appassionati, commentano le partite come farebbe il vicino al pub o allo stadio. Dicono pure tante cazzate (almeno secondo chi scrive) ma le dicono in modo non istituzionale. Perciò la Bobo Tv era guardata. Le persone non ne possono più di quei programma calcistici paludati che sembrano le vecchie tribune politiche (eppure là ogni tanto se le davano di santa ragione). Il programma avrebbe funzionato ancora di più se il quarto (anziché Ventola) fosse stato uno dalle idee vintage, un difensore di Allegri e Mourinho per capirci, uno che non si esaltava per ventisette passaggi di fila bensì per un bel gol in contropiede.

Noi crediamo che Adani e Cassano, se dovessero trovare un regolatore, uno Zoratto, un Ciccio Romano, uno alla Jorginho che faccia girare la trasmissione, che scandisca i tempi, potrebbero mettere su un programma interessante e molto visto. E magari farsi affiancare da un sostenitore del calcio che fu con cui avere confronti più o meno animati. Rifarebbero gli stessi ascolti della Bobo Tv. Vieri ormai è uno di governo. E su Internet se sei di governo, non vai più da nessuna parte.

Ecco cosa ha scritto Libero:

Sono crollati gli ascolti e le visualizzazioni della Bobo Tv in diretta su Twitch. Nella puntata di lunedì un dato totale di 60 mila visualizzazioni per una media di 3/4 mila persone collegate. Un crollo verticale a differenza di quando in diretta c’erano Adani, Cassano e Ventola che commentavano le partite della giornata di serie A. Infatti con loro in diretta le visualizzazioni erano 4 o 5 volte più alte: ovvero puntate da 200 mila visualizzazioni e una media di 15/20 mila persone. Insomma, una volta abbassata l’attenzione mediatica dopo la rottura, sono rimasti in pochi a guardare la Bobo Tv solo con Vieri. Eppure nella puntata c’eranoospiti del calibro di Scaloni, Veron, Diamanti, Trezeguet e Brocchi.

