Simeone: «Per De Laurentiis i consiglieri comunali amano Napoli se gli danno lo stadio gratis»

Sulla vendita dello stadio Maradona, dopo le parole di De Laurentiis del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto anche il consigliere comunale Nino Simeone.

Simeone ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli:

«Sono dispiaciuto per le parole al vento di De Laurentiis. Se le poteva risparmiare, non hanno nesso con una legittima richiesta sua. Sarà stata colpa della troppa adrenalina che provoca il Bernabeu. Mi hanno sempre insegnato ad avere rispetto per le persone e le istituzioni e dire che i consiglieri non amano Napoli perché non vogliono dare lo stadio al Napoli è un qualcosa di sbagliato. Deve stare al posto suo, le istituzioni si rispettano. La legge vale per tutti, anche per De Laurentiis che deve ricordarsi di essere un privato cittadino».

Il consigliere comunale continua:

«Deve presentare un progetto e lo prenderemo in seria considerazione, a titolo gratuito non esiste niente al mondo. Posso dare a titolo gratuito qualcosa di mio, non qualcosa dei napoletani. Il tema è questo, ci sono partite aperte con De Laurentiis. La società ha ancora delle situazioni che deve chiarire e c’è la disponibilità da parte dell’amministrazione e siamo tenuti a tenere i conti a posto. Dovremmo partire da una piattaforma di intenti comuni, deve pagare tutto il pregresso e poi si lavora sul futuro. Spero che presto il Napoli prenda l’onere di mettere mano alla tasca per pagare dei debiti pregressi. Adesso si stanno maturando altri debiti dopo aver messo a posto quelli passati. Sono facilmente recuperabili, la convenzione prevede che alcuni tipi di manutenzione sono a carico del Napoli. Se riesce a fare uno stadio nuovo lo chiamerò Aladino e non De Laurentiis».

Le parole di De Laurentiis prima di Real Madrid-Napoli

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, intervistato da Amazon prima di Real Madrid-Napoli:

«Se lo juventino Gaetano (Manfredi, ndr), primo cittadino di Napoli, uscirà fuori dal legame che lo attanaglia al consiglio comunale e riuscirà a vendere lo stadio, nel giro di un anno lo faccio diventare lo stadio più bello d’Italia. Se invece in consiglio comunale odiano il Napoli e non sono allineati con la popolazione, noi abbiamo la Reggia di Caserta o Pompei. Quindi non è che la Campania non si identifica con Napoli, Napoli e Campania e un tutt’uno. Infatti il presidente della regione è con me».

