De Laurentiis: «Se lo juventino Manfredi mi vende il Maradona, diventerà lo stadio più bello d’Italia»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, intervistato da Amazon prima di Real Madrid-Napoli:

«Amazon una delle mie tv preferite. Contento perché il Napoli non è mai cascato, ha avuto qualche inciampo, come capita nella vita. Da qua a dire che non è più il Napoli dello scudetto ce ne passa. I conti si fanno alla fine, vediamo le coppe europee e il campionato. vediamo come i grandi gestori del calcio, che hanno la grande responsabilità di affossare questo calcio, se riescono invece a renderlo più moderno ed efficace e meno prolisso per i giovanissimi che non ce la fanno più a seguire un calcio superato e vecchio».

«Gli stadi sono una priorità devono diventare dei luoghi utilizzabili 24 ore al giorno, sette giorni a settimana. Bisogna puntare sui giovani. I valori non cambiano, bisogna far capire questo all’attività genitoriale».

A Napoli un altro Bernabeu?

«Se lo juventino Gaetano (Manfredi, ndr), primo cittadino di Napoli, uscirà fuori dal legame che lo attanaglia al consiglio comunale e riuscirà a vendere lo stadio, nel giro di un anno lo faccio diventare lo stadio più bello d’Italia. Se invece in consiglio comunale odiano il Napoli e non sono allineati con la popolazione, noi abbiamo la Reggia di Caserta o Pompei. Quindi non è che la Campania non si identifica con Napoli, Napoli e Campania e un tutt’uno. Infatti il presidente della regione è con me».

De Laurentiis sul Napoli:

«Il Napoli lo abbiamo amato all’epoca di Sarri, di Spalletti, di Ancelotti e di Mazzarri che è il primo che ci ha fatto fare il salto in Europa contro le grandi. Speriamo non aboliscano il decreto crescita altrimenti tutto questo processo di europeizzazione va a farsi benedire».

Le formazioni ufficiali di Real Madrid- Napoli

Tra poco meno di un’ora Napoli e Real scenderanno in campo al Bernabeu. Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Napoli scelte da Mazzarri e da Ancelotti.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

A disposizione: Gollini, Contini, Elmas, Osimhen, Zerbin, Cajuste, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Raspadori.

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos, Brahim, Rodrygo, Bellingham. All. Ancelotti.

A disposizione: Fran, Canizare, Nacho, Joselu, Lucas Vaquez, Nico Paz, Fran Garcia, Mario Martin, Gonzalo, Theo.

