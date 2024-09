Real Madrid-Napoli, al Bernabeu tanti georgiani per Kvara

Almeno una dozzina di bandiere della Georgia sparse in tutto lo stadio.

Real Madrid e Napoli si affronteranno alle 21 per la quinta gara dei gironi di Champions League; presenti allo stadio tanti tifosi per Khvicha Kvaratskhelia.

Almeno una dozzina di bandiere georgiane sparse per il Bernabeu per il talento azzurro, che stasera scenderà in campo dal primo minuto, in attacco insieme a Giovanni Simeone e Matteo Politano. Anche i genitori di Kvara presenti.

LA FORMAZIONE UFFICIALE AZZURRA:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

A disposizione: Gollini, Contini, Elmas, Osimhen, Zerbin, Cajuste, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Raspadori.

MIGUEL ANGEL LARA SUL MATCH E SUL GEORGIANO:

«Il Real Madrid è il chiaro favorito, anche perché gioca in casa. Lo sanno tutti: il Real al Bernabéu, per di più in Champions, ha sempre una marcia in più. È vero anche però che sarà una partita strana, considerate le maggiori motivazioni ed esigenze di risultato del Napoli. Gli azzurri si giocano tantissimo contro i blancos».

«Kvara è una grandissima stella e in un futuro non molto lontano secondo me si trasferirà in una big mondiale come Real Madrid o Manchester City. Parliamo del resto di un calciatore di altissimo livello, di un punto di riferimento in campo e non solo».

ilnapolista © riproduzione riservata