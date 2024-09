«Kvaratskhelia è un calciatore di altissimo livello, in un futuro non molto lontano si trasferirà al Real o al City»

L’intervista a Tmw di Miguel Angel Lara, storica firma di Marca: «Non sappiamo ancora bene quale Napoli si troverà davanti Ancelotti»

Tuttomercatoweb intervista Miguel Angel Lara, storica firma di Marca, in occasione della partita di Champions di domani tra Real Madrid e Napoli. Tra i temi trattati anche la pericolosità di Kvaratskhelia, il georgiano del Napoli

«Il Real Madrid è il chiaro favorito, anche perché gioca in casa. Lo sanno tutti: il Real al Bernabéu, per di più in Champions, ha sempre una marcia in più. È vero anche però che sarà una partita strana, considerate le maggiori motivazioni ed esigenze di risultato del Napoli. Gli azzurri si giocano tantissimo contro i blancos».

Da Madrid come vedono il Napoli di Mazzarri?

«È un vero punto interrogativo per noi, non sappiamo ancora bene quale Napoli si troverà davanti Ancelotti. Il Napoli dell’anno scorsa giocava a calcio e vinceva le partite, quello di Mazzarri potrebbe tanto difendersi quanto attaccare senza sosta. Vedremo…».

Secondo la storica firma di Marca, Kvaratskhelia prima o poi si traferirà nel Real Madrid:

«Kvara è una grandissima stella e in un futuro non molto lontano secondo me si trasferirà in una big mondiale come Real Madrid o Manchester City. Parliamo del resto di un calciatore di altissimo livello, di un punto di riferimento in campo e non solo».

Il Napoli vuole blindare presto Kvaratskhelia

Con Mazzarri in panchina è subito scattato il feeling e questo potrebbe aiutarlo nella sfida di domani al Bernabeu dove Kvara vuole essere protagonista. Intanto il Napoli lavora al futuro perché ben sa che non deve lasciarselo sfuggire. Questa mattina la Gazzetta dello Sport scriveva:

“Il Napoli, invece, lo sa benissimo e anche per questo cercherà al più presto di blindarlo con un nuovo accordo più lungo, con un ingaggio più vicino al valore tecnico del fantasista georgiano. Lo ha detto di recente il suo agente Mamuka Jugeli, un secondo padre per Khvicha: «Nel futuro prossimo ci saranno adeguamenti nel suo contratto. De Laurentiis è un uomo di parola che mantiene tutto ciò che promette…». Su Khvicha, in estate, aveva posato gli occhi anche il Real Madrid di Ancelotti. Ora Kvara ha l’occasione per ringraziare il Madrid per l’attenzione e il Napoli per la fiducia”.

