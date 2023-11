Raspadori si è liberato psicologicamente dalla presenza di Osimhen (Libero)

Per il quotidiano è un piccolo Osimhen, agisce in posizione centrale, da finto nueve, e muove con intelligenza il reparto avanzato

Raspadori è un piccolo Osimhen, questo è il pensiero di Libero che nel commento di Leonardo Iannacci analizza la prestazione del Napoli e dell’attaccante italiano contro la Salernitana.

L’assenza del nigeriano ha giovato a Raspadori. In un primo momento si pensava a una staffetta tra lui e Simeone. Invece il ragazzo che fu di Spalletti, e ora è di Garcia, ha giocato al meglio le sue carte. Tre gol nelle ultime tre partite, tanto gioco di qualità e disponibilità pressoché totale. L’attaccante azzurro, prima di essere punta, è giocatore di squadra. Il legame che tesse tra sé e il resto della squadra è fondamentale, anche per innescare i compagni di reparto Kvarat e Politano.

Scrive Libero:

“Dicevamo di Raspadori: ha risolto quasi subito, dopo appena 13 minuti, una situazione che sarebbe potuta diventare via via ingarbugliata. Sfruttando la pressione alta imposta dal rientrante Anguissa. Liberato psicologicamente dalla presenza di Osimhen, infortunato e in Nigeria per motivi personali, Raspadori sta agendo in posizione centrale, da finto nueve, e muove con intelligenza il reparto avanzato di Garcia. Una soluzione tattica che piacerà molto anche a Spalletti“.

La pagella di Raspadori secondo il Napolista

RASPADORI. Alcuni dialoghi con Na-Politano sono di somma bellezza, come quello del primo gol. Più passa il tempo e più Giacomino s’ambienta. Straordinaria anche l’azione con cui poteva raddoppiare al 41’, dopo un duetto tra il Che Kvara e il solito Na-Politano – 7

Raspadori si ambienta e Garcia, con le sue parole (il problema Osimhen e il 4-3-3) ci fa cadere le braccia ancora più giù – 8

