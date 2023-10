Onana non si è mai nascosto, nemmeno quando commetteva errori (Telegraph)

Su assunse le proprie responsabilità dopo aver regalato un gol al Bayern. Ora il rigore parato in Champions può essere la svolta

L’avventura di Onana con il Manchester United non è iniziata nel migliore dei modi, tanto da far desiderare il ritorno di De Gea da parte dei tifosi. Il Telegraph:

“Il Manchester United aveva avuto il controllo del match per 27 minuti contro il Bayern Monaco e avrebbe dovuto segnare per primo, prima che Onana regalasse a Leroy Sane il gol più semplice. Il Bayern alla fine ha vinto 4-3 ma il punteggio non rifletteva la loro supremazia. Onana, negli spogliatoi, non aveva alcuna intenzione di nascondersi, pur sapendo di aver commesso un errore fatale. Davanti alle telecamere si è assunto la responsabilità della sconfitta. Sono passate più di cinque settimane da quell’errore; neanche David de Gea ebbe un grande inizio con il club”.

Dopo il rigore parato, però, ora lo United spera di aver ritrovato il portiere che con l’Inter aveva fatto innamorare l’Europa:

“Onana aveva bisogno di un momento galvanizzante: il rigore parato contro il Copenhagen. Lanciandosi alla sua sinistra, il suo intervento è stato significativo sia a livello personale che per la squadra. Lo United avrà davvero bisogno del loro portiere al meglio contro il City domani. La finale di Champions League a Istanbul a giugno ha mostrato l’ex Inter nella sua condizione migliore. I mesi successivi al trasferimento da 47 milioni di sterline all’Old Trafford non sono stati sereni. Una serie di infortuni e problemi di comunicazione non hanno aiutato il portiere a capire bene il nuovo campionato. Ora spera che la parata del rigore sia il primo di diversi passi in avanti positivi”.

ONANA PROTAGONISTA CONTRO IL COPENHAGEN:

Guardian: “L’intera panchina dei sostituti è scesa in campo per festeggiare dopo che Onana aveva deviato a lato il rigore di Jordan Larsson con l’ultimo tocco della partita. Ha ricevuto molte critiche da quando è arrivato dall’Inter quest’estate e il suo eroismo in una notte emozionante all’Old Trafford, mentre tutti qui dentro rendevano omaggio al compianto Sir Bobby Charlton, potrebbe essere un punto di svolta. «Ha mostrato personalità», ha detto Ten Hag del portiere”.

ilnapolista © riproduzione riservata