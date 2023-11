Mendy denuncia il Manchester City per mancato pagamento degli stipendi (Daily Mail)

Dopo l’accusa di violenza sessuale, il City aveva sospeso gli stipendi. Adesso, assolto da ogni accusa, il calciatore rivuole i 9-10 milioni di sterline

Benjamin Mendy ha deciso di chiarare guerra al Manchester City. Il terzino ha infatti chiesto il risarcimento “multimilionario” per gli stipendi non pagati del club. È necessario ricordare che Mendy è stato accusato nell’ottobre del 2020 di violenza sessuale e altre accuse. Per questo motivo il club ha deciso di sospendere i pagamenti nei suoi confronti.

Fortunatamente per Mendy, il calciatore è stato scagionato da ogni accusa. Come ricorda il Daily Mail, “è stato dichiarato non colpevole dalla giuria della Chester Crown Court all’inizio di quest’anno“. Ma ancora il City non ha corrisposto gli stipendi sospesi.

Così il calciatore ha deciso di agire per vie legali. Lo ha comunicato a Sky Sport il suo avvocato, il famoso avvocato sportivo Nick De Marco:

«Nick De Marco, incaricato da Laffer Abogados, sta agendo per conto dell’ex giocatore del Manchester City Benjamin Mendy in una richiesta multimilionaria per detrazioni non autorizzate dallo stipendio. Il Manchester City non ha pagato alcuno stipendio al signor Mendy a partire da settembre 2021, dopo che il signor Mendy è stato accusato di vari reati dai quali è stato successivamente assolto, fino alla fine del suo contratto nel giugno 2023. La richiesta verrà presentata davanti al Tribunale del lavoro».

Secondo le informazioni in possesso dei media inglesi, si tratterebbe di una cifra intorno ai 9-10 milioni di sterline lorde.

“Il contabile di Mendy, David Lumley, aveva precedentemente descritto la retribuzione arretrata come nell’ordine di 9-10 milioni di sterline lorde“.

I “sacrifici” di Mendy

Il Daily Mail riporta poi dei “sacrifici” che il calciatore ha dovuto sostenere per evitare di finire in bancarotta:

“All’inizio di questo mese è stato rivelato che Mendy ha tagliato ben 750.000 sterline dal prezzo richiesto di 5 milioni di sterline per la sua villa nel Cheshire, nel tentativo di evitare la bancarotta. In agosto ha messo in vendita la lussuosa villa per 5 milioni di sterline dopo il suo trasferimento al Lorient, squadra della Ligue 1. Ma ora il 29enne ha un disperato bisogno di vendere e ha ridotto il prezzo richiesto a 4,25 milioni di sterline“.

ilnapolista © riproduzione riservata